Турнирные таблицы ЛЧ. Шериф и Реал – в лидерах, Шахтер – на дне

19 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира

  • 20.10.2021 00:25
  • 882 просмотра
  • 9 комментариев
Турнирные таблицы ЛЧ. Шериф и Реал – в лидерах, Шахтер – на дне
© ФК Реал Мадрид

19 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира в первых четырех группах.

В группе D донецкий «Шахтер» потерпел сокрушительное фиаско в домашнем матче против мадридского «Реала» (0:5). Итальянский «Интер» сумел справиться с «Шерифом» под руководством Юрия Вернидуба (3:1).

Лидерами группы являются «Шериф» и «Реал» (по 6 очков), дальше идет «Интер» (4 балла). А вот «Шахтер» замыкает турнирную таблицу, не забив пока что ни одного гола (1 пункт).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

3-й тур, 19 октября

  • 19:45. Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4
  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:5
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3
  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 4:0
  • 22:00. Интер (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1
  • 22:00. Порту (Португалия) – Милан (Италия) – 1:0
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2
  • 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Реал Мадрид (Испания) – 0:5

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 20.10.2021 00:38
    +3
    Геннадий Орбу: «Почти уверен, что «Шахтер» обыграет в Киеве «Реал»
    Ссылка
    Krestovskiy
    Krestovskiy, 20.10.2021 00:38
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Похоже ни Шахтер, ни Динамо, ни Заря весной не будут играть в еврокубках..
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 01:22
    0
    Да они и в ЧУ скоро будут там же.
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 01:19
    0
    dd dent, 20.10.2021 00:38
    Геннадий Орбу: «Почти уверен, что «Шахтер» обыграет в Киеве «Реал»
    Поехали к шефу, Геша.
    (с)
    Ссылка
    barsch.
    online
    barsch., 20.10.2021 00:59
    0
    dd dent, 20.10.2021 00:38
    Геннадий Орбу: «Почти уверен, что «Шахтер» обыграет в Киеве «Реал»
    Ссылка
    Гоша Печерский
    Гоша Печерский, 20.10.2021 00:44
    0
    Зоопарк Анчалотті виявився в сто крат крутішим за зоопарк зебри.
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 20.10.2021 00:37
    0
    Для Шахты уже все кончено, даже победа над Шерифом не поможет
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 20.10.2021 01:03
    -1
    Nordenus, 20.10.2021 00:37
    Для Шахты уже все кончено, даже победа над Шерифом не поможет
    кончено и кончено, что теперь голову пеплом посыпать, не повезло в этом сезоне с жеребьёвкой.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 20.10.2021 01:02
    -1
    с такими заголовками вы плавно становитесь сортирщик юа
    Ссылка
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