Турнирные таблицы ЛЧ. Шериф и Реал – в лидерах, Шахтер – на дне

19 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира в первых четырех группах.
В группе D донецкий «Шахтер» потерпел сокрушительное фиаско в домашнем матче против мадридского «Реала» (0:5). Итальянский «Интер» сумел справиться с «Шерифом» под руководством Юрия Вернидуба (3:1).
Лидерами группы являются «Шериф» и «Реал» (по 6 очков), дальше идет «Интер» (4 балла). А вот «Шахтер» замыкает турнирную таблицу, не забив пока что ни одного гола (1 пункт).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
3-й тур, 19 октября
- 19:45. Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4
- 19:45. Брюгге (Бельгия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:5
- 22:00. Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 4:0
- 22:00. Интер (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1
- 22:00. Порту (Португалия) – Милан (Италия) – 1:0
- 22:00. ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2
- 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Реал Мадрид (Испания) – 0:5
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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