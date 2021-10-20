Турнирные таблицы ЛЧ. Шериф и Реал – в лидерах, Шахтер – на дне

19 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира в первых четырех группах.

В группе D донецкий «Шахтер» потерпел сокрушительное фиаско в домашнем матче против мадридского «Реала» (0:5). Итальянский «Интер» сумел справиться с «Шерифом» под руководством Юрия Вернидуба (3:1).

Лидерами группы являются «Шериф» и «Реал» (по 6 очков), дальше идет «Интер» (4 балла). А вот «Шахтер» замыкает турнирную таблицу, не забив пока что ни одного гола (1 пункт).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

3-й тур, 19 октября

19:45. Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4

(Португалия) – 1:4 19:45. Брюгге (Бельгия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:5

(Англия) – 1:5 22:00. Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3

(Англия) – 2:3 22:00. Аякс (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 4:0

(Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 4:0 22:00. Интер (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1

(Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1 22:00. Порту (Португалия) – Милан (Италия) – 1:0

(Португалия) – Милан (Италия) – 1:0 22:00. ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2

(Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Реал Мадрид (Испания) – 0:5

Турнирные таблицы ЛЧ