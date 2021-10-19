Два дивизиона по 20 команд. Журналисты раздобыли новый проект Суперлиги

Европейская Суперлига поддерживается «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом»

  • 19.10.2021 22:35
  • 7925 просмотров
  • 7 комментариев
Два дивизиона по 20 команд. Журналисты раздобыли новый проект Суперлиги
© The Super League

Проект Европейской Суперлиги все еще жив и развивается. Весенняя попытка провалилась из-за протестов фанатских и политических кругов. Однако сейчас футбольные клубы снова работают над новым турниром.

Организация заявляет, что опасения болельщиков будут решены: новая лига не будет иметь постоянных членов, но должна быть «открыта на 100 процентов». В концептуальном документе лиги, который раздобыли немецкие журналисты, говорится: «Формат предлагаемой Европейской Суперлиги отменяет концепцию постоянных членов и открыт для европейских клубов».

Новая лига рассматривается как альтернатива Лиге чемпионов и в настоящее время поддерживается «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом». Организаторы планируют сделать лигу готовой к запуску, как только Европейский суд примет решение по делу УЕФА о конкуренции. Вердикт ожидается летом следующего года.

В новом проекте Суперлиги будет 2 дивизиона по 20 команд в каждом – с повышением и понижением в классе. В финальной игре 70 процентов мест будет зарезервировано для болельщиков команд-финалистов. Для половины фан-билетов цены должны быть ограничены определенным максимумом.

Европейская Суперлига хочет сломать доминацию УЕФА, который одновременно является регулирующим органом и единственным организатором турниров в европейском футболе. В других видах спорта Европейский суд признал такую ​​монополию недопустимой. Суперлига ожидает, что суд в Люксембурге примет такое же решение для футбола.

За кулисами к проекту проявили интерес значительно больше клубов, чем это известно широкой публике. «Мы видим интерес клубов к сотрудничеству с нами, в ожидании, когда Европейский суд прояснит правовую основу», – заявляет Суперлига.

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Комментарии
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    OVS
    OVS, 19.10.2021 22:51
    +8
    Не зрозумів...де емблема Волині !?
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 19.10.2021 22:49 (изменен)
    +2
    это просто провал будет
    фанаты футбола в разы будет меньше и если клубы которые имеют достаточно финансов это не как не отобразится на уровне их футбола
    Клубы как тот самый Аякс , Милан стремительно добавляет и прогрессирует в то время как реал барса упали на днище и хотят держать планку финансов стабильной
    Ссылка
    DIiMax2
    DIiMax2, 19.10.2021 23:04
    +1
    УЕФА уже на издыхании и скоро сама возглавит сепаратизм уничтожения европейского футбола
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
    Golhrenshtanga, 19.10.2021 23:03
    +1
    OVS, 19.10.2021 22:51
    Не зрозумів...де емблема Волині !?
    Волынь идею не потдержала,и прямо заявила что в данном проекте участвовать не будет,ввиду слабого состава участников
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    moysha
    online
    moysha, 20.10.2021 00:00
    0
    А мені пофіг суперліга, якщо там не має наших команд.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 19.10.2021 23:05 (изменен)
    -1
    Зажравшиеся чиновники УЕФА, давно потерявшие чувство самосохранения, думали, что оно Боги на этом континенте... А ведь ФИФА и УЕФА такие же общественные организации с такими же правами, как и общество по защите рябчиков от влияния северного сияния на их популяцию за Северным кругом. Давно пора было поставить это государство в государстве на место, и прекращать монополию на футбол.Всем уже надоело быть подневльными рабами у кучки функционеров, единственной заботой которых - косить миллиарды денег с команд, игроков и болельщиков. Рано или поздно это должно было произойти, как бы кому-то не хотелось обратного...
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 19.10.2021 22:57
    -4
    Мені ідеа Суперліги подобається, що не тур - то круті матчі. Це як ЛЧ з стадії 1/8
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