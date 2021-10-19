Два дивизиона по 20 команд. Журналисты раздобыли новый проект Суперлиги

Проект Европейской Суперлиги все еще жив и развивается. Весенняя попытка провалилась из-за протестов фанатских и политических кругов. Однако сейчас футбольные клубы снова работают над новым турниром.

Организация заявляет, что опасения болельщиков будут решены: новая лига не будет иметь постоянных членов, но должна быть «открыта на 100 процентов». В концептуальном документе лиги, который раздобыли немецкие журналисты, говорится: «Формат предлагаемой Европейской Суперлиги отменяет концепцию постоянных членов и открыт для европейских клубов».

Новая лига рассматривается как альтернатива Лиге чемпионов и в настоящее время поддерживается «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом». Организаторы планируют сделать лигу готовой к запуску, как только Европейский суд примет решение по делу УЕФА о конкуренции. Вердикт ожидается летом следующего года.

В новом проекте Суперлиги будет 2 дивизиона по 20 команд в каждом – с повышением и понижением в классе. В финальной игре 70 процентов мест будет зарезервировано для болельщиков команд-финалистов. Для половины фан-билетов цены должны быть ограничены определенным максимумом.

Европейская Суперлига хочет сломать доминацию УЕФА, который одновременно является регулирующим органом и единственным организатором турниров в европейском футболе. В других видах спорта Европейский суд признал такую ​​монополию недопустимой. Суперлига ожидает, что суд в Люксембурге примет такое же решение для футбола.

За кулисами к проекту проявили интерес значительно больше клубов, чем это известно широкой публике. «Мы видим интерес клубов к сотрудничеству с нами, в ожидании, когда Европейский суд прояснит правовую основу», – заявляет Суперлига.