Шахтер U-19 добился волевой победы над сверстниками Реала

Дважды юные горняки отыгрывались по ходу матча, а затем забили решающий гол

  • 19.10.2021 14:53
  • 3050 просмотров
  • 8 комментариев
Шахтер U-19 добился волевой победы над сверстниками Реала
© ФК Шахтер

Юные футболисты «Реала» считались фаворитами в этой встрече, ведь оба свои предыдущие матчи в группе D они выиграли и у «Интера», и у «Шерифа». И здесь в Киеве гости начали поединок достаточно уверенно, причем повели в счете уже на 10-й минуте. Это Питер с передачи Герреро не оставил никаких шансов Пузанкову на спасение.

Примерно до середины первого тайма горняки больше думали об обороне и впереди у них не было практически ни одного опасного момента. Но затем «Шахтер» стал действовать активнее и наградой ему стал гол Глущенко на 32-й минуте. Голевую передачу с левого фланга ему сделал Булеза и Глущенко уже бил по воротам из пределов вратарской площадки.

А все самые главные события матча произошли перед перерывом. Сперва на 41-й минуте после розыгрыша штрафного мяч забил Д.Гонсалес. Здесь надо отметить вратаря дончан Пузанкова, который перед этим парировал очень опасный удар через себя от Герреро, но защитники его в этом эпизоде не поддержали.

Зато вскоре «Шахтер» все перевернул с ног на голову. На 42-й минуте после быстрой контратаки с передачи Глущенко гол забил Сигеев. А через три минуты после розыгрыша стандарта Гулько, как оказалось, поставил победную точку.

Во втором тайме гости много атаковали, пытаясь отыграться, но в одних случаях били неточно, а в других надежно играл Пузанков. В итоге «Шахтер» удержал победный для себя результат и теперь по набранным очкам догнал «Реал» в турнирной таблице.

Юношеская Лига УЕФА. 3-й тур

Шахтер U-19 - Реал U-19 - 3:2

Глущенко (32), Сигеев (42), Гулько (45) - Питер (10), Д.Гонсалес (40)

Гулько (39), Глущенко (56), Лосенко (58) - А.Каррильо (51), Иглесиас (90)

Шахтер U-19: Пузанков, Капинус, Козик, Фарина, Булеза, Гулько (Плющ, 77), Глущенко (Гаврилюк, 86), Лосенко (Роспутько, 77), Сигеев, Векленко (Бако, 86), Гончарук (Погорелый, 83) 

Реал U-19: Торрес, Обрадор (Муньос, 67), Марвел (Ферер, 84), А.Каррильо, Руис (Вильяр, 60), Анхель, Лукас (Асенсио, 60), Гонсало (Иглесиас, 46), Д.Гонсалес, Питер, Герреро  

Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

Стадион: УТК имени Виктора Банникова (Киев)

ШАХТЕР U-19 - РЕАЛ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 19.10.2021 14:55
    +8
    Неплохо
    Ссылка
    Сергей Щербина
    Сергей Щербина, 19.10.2021 15:13
    +4
    Можно бы было написатиь кто тренирует U-19 с обоих команд.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 19.10.2021 15:01
    +4
    Молодцы
    Ссылка
    Наталия Шумакова
    online
    Наталия Шумакова, 19.10.2021 16:02
    +1
    П.я, какие же дырявые завистливые. Поздравляют с победой, а они минусуют
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 19.10.2021 15:29 (изменен)
    0
    Сергей Щербина, 19.10.2021 15:13
    Можно бы было написатиь кто тренирует U-19 с обоих команд.
    тренер Шахтер ю-19 Ратулутра Оскар Жанович-Беркманс
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 15:10
    -1
    Лучшие!
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 19.10.2021 15:09
    -3
    Топчики!!! Старшакам надо повторить!
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 19.10.2021 15:02
    -6
    С Победой! Какой-то питор в Реале есть.
    Ссылка
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