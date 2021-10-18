Шахтер U-19 - Реал U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Юношеской Лиги УЕФА

  • 18.10.2021 21:55
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Шахтер U-19 - Реал U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Во вторник 19 октября в третьем туре Юношеской Лиги УЕФА донецкий «Шахтер» в Киеве на УТК имени Виктора Банникова будет принимать мадридский «Реал».

Обе команды выступают в группе D. «Шахтер» в первом туре в гостях нанес крупное поражение «Шерифу» со счетом 5:0, а затем дома уступил «Интеру» 0:1. Испанцы сперва сыграли вничью с итальянцами 1:1, после чего тоже с крупным счетом победили на своем поле молдавский клуб 4:1. Таким образом, на данный момент, в турнирной таблице «Реал» занимает первое место, имея 4 очка, а у горняков 3 очка и 3 место.

Начало матча «Шахтер» U-19 - «Реал» U-19 в 13.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.      

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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