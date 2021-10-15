В субботу, 16-го октября, состоится поединок одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17:00.

Киевский клуб возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата, на три очка опережая ближайшего преследователя. Перед паузой в национальном первенстве «Динамо» сыграло в безголевую ничью с донецким «Шахтером». «Львов» находится в нижней части турнирной таблице: в нынешнем турнире львовяне одержали всего одну победу. В прошлом туре команда Олега Дулуба на своем поле проиграла «Днепру-1» со счетом 0:1. В предстоящем поединке «Львову» не поможет защитник Александр Романчук, который будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Динамо».