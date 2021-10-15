11-й тур
Львов
0 : 0
Динамо Киев
16.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 15.10.2021 15:01
  • 323 просмотра
  • 2 комментария
Львов – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

В субботу, 16-го октября, состоится поединок одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17:00.

Киевский клуб возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата, на три очка опережая ближайшего преследователя. Перед паузой в национальном первенстве «Динамо» сыграло в безголевую ничью с донецким «Шахтером». «Львов» находится в нижней части турнирной таблице: в нынешнем турнире львовяне одержали всего одну победу. В прошлом туре команда Олега Дулуба на своем поле проиграла «Днепру-1» со счетом 0:1. В предстоящем поединке «Львову» не поможет защитник Александр Романчук, который будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 15.10.2021 15:38
    -1
    Кyivский клуб возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата только благодаря непрерывным поставкам норковых шуб с Кипра.
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 15:48
    -2
    монзуль бандеровцы 1-0
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