11-й тур
Львов
1 : 4
Динамо Киев
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов - Динамо - 1:4. Без проблем для киевлян. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 16.10.2021 19:12
  • 8732 просмотра
  • 2 комментария
Львов - Динамо - 1:4. Без проблем для киевлян. Видео голов и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

Один из лидеров чемпионата «Динамо» Киев в матче 11-го тура УПЛ на выезде обыграло «Львов» со счетом 4:1. Дубль оформил Денис Гармаш.

Львов - Динамо 1:4. Обзор матча

Львов - Динамо 1:0. Гол Чиряка

Львов - Динамо 1:1. Гол Буяльского

Львов - Динамо 1:2. Гол Цыганкова

Львов - Динамо 1:3. Гол Гармаша

Львов - Динамо 1:4. Гол Гармаша

События матча
83' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алексей Зозуля (Львов).
58' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
45' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
38' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
36' ГОЛ ! Мяч забил Фране Чирьяк (Львов).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Волошинович
    online
    Андрій Волошинович, 16.10.2021 19:20
    +2
    zepofriends, 16.10.2021 19:17
    Барса смазывай анус, чемпионы идут
    Бойкінючка, як там твоя будка Маріуполь сьогодні зіграла, не підскажеш?
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 19:17
    -3
    Барса смазывай анус, чемпионы идут
    Ссылка
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