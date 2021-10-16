Львов - Динамо - 1:4. Без проблем для киевлян. Видео голов и обзор матча

Один из лидеров чемпионата «Динамо» Киев в матче 11-го тура УПЛ на выезде обыграло «Львов» со счетом 4:1. Дубль оформил Денис Гармаш.
Львов - Динамо 1:4. Обзор матча
Львов - Динамо 1:0. Гол Чиряка
Львов - Динамо 1:1. Гол Буяльского
Львов - Динамо 1:2. Гол Цыганкова
Львов - Динамо 1:3. Гол Гармаша
Львов - Динамо 1:4. Гол Гармаша
События матча
|83'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алексей Зозуля (Львов).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Фране Чирьяк (Львов).
Источник — Sport.ua
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