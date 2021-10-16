11-й тур
Львов
1 : 4
Динамо Киев
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Поле не позволяло играть в качественный футбол»

Главный тренер «Динамо» – о победе над «Львовом»

  • 16.10.2021 20:49
  • 652 просмотра
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Поле не позволяло играть в качественный футбол»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после победы над «Львовом» в выездном матче 11-го тура УПЛ (4:1).
 
- Важные три очка, важная победа после паузы на матчи сборных, на которые были вызваны многие наши игроки – как украинцы, так и легионеры. В команде осталось совсем мало футболистов, поэтому было сложно подготовиться к этому матчу. Кроме того, поле сегодня не позволяло играть в качественный, быстрый футбол, поэтому, повторюсь, победный результат очень важен.
 
Мы доминировали на протяжении всей игры, создали моменты и забили голы. Не дали сыграть соперникам так, как они хотели – за счет длинных передач нам за спину. Мы старалась это блокировать, не позволить нападающему соперников сыграть в мяч. Практически не дали противнику сыграть в свою игру. Поэтому заслуженные три очка.
 
- Буяльский сегодня отметился забитым мячом, Миколенко – голевой передачей. Значит ли это, что они уже полностью восстановились после повреждений?
- Буяльский и Миколенко восстановились после своих травм, в последние дни уже тренировались в общей группе. Последние три тренировки они провели вместе со сборниками. Поэтому я выпустил их на поле, и они сыграли хорошо. 

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    M@x__⚒__Mole
    online
    M@x__⚒__Mole, 16.10.2021 21:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    В среду в Барселоне будет хорошее поле ,посмотрим как разпятилетние чемпионы покажут качественный футбол и результат с слабейшей барселоной за все историю
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