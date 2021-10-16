Мирча ЛУЧЕСКУ: «Поле не позволяло играть в качественный футбол»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после победы над «Львовом» в выездном матче 11-го тура УПЛ (4:1).



- Важные три очка, важная победа после паузы на матчи сборных, на которые были вызваны многие наши игроки – как украинцы, так и легионеры. В команде осталось совсем мало футболистов, поэтому было сложно подготовиться к этому матчу. Кроме того, поле сегодня не позволяло играть в качественный, быстрый футбол, поэтому, повторюсь, победный результат очень важен.



Мы доминировали на протяжении всей игры, создали моменты и забили голы. Не дали сыграть соперникам так, как они хотели – за счет длинных передач нам за спину. Мы старалась это блокировать, не позволить нападающему соперников сыграть в мяч. Практически не дали противнику сыграть в свою игру. Поэтому заслуженные три очка.



- Буяльский сегодня отметился забитым мячом, Миколенко – голевой передачей. Значит ли это, что они уже полностью восстановились после повреждений?

- Буяльский и Миколенко восстановились после своих травм, в последние дни уже тренировались в общей группе. Последние три тренировки они провели вместе со сборниками. Поэтому я выпустил их на поле, и они сыграли хорошо.