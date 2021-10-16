В условиях ротации. Динамо обыграло Львов перед матчем с Барселоной

За день до отчетной игры произошло достаточно тревожное событие для болельщиков киевского «Динамо» – донецкий «Шахтер» сумел набрать три очка в центральном поединке тура против луганской «Зари» (6:1), благодаря чему сравнялся по набранным очкам со своим наиболее принципиальным соперником. Последствия такого стечения обстоятельств были очевидны – столичный коллектив был попросту обязан выходить с октябрьской международной паузы с гостевой победой на поле ПФК «Львов», которому также необходимо было набирать очки.



В игре против действующего чемпиона страны, еще до ее непосредственного начала, у хозяев поля было заметно меньше шансов на итоговый успех, нежели у соперников. Коллективу Мирчи Луческу не было никакого смысла не пользоваться этим фактором ради того, чтобы уже с первых минут загнать оппонентов на их половину поля. Практически сходу «Динамо» удалось создать полноценный голевой момент: Владислав Супряга каким-то чудом умудрился пробить мимо пустых ворот, завершая суматоху внутри чужой вратарской. Для форварда киевлян это было сродни поднятому над гоночной трассой флажку о приближающемся происшествии на тяжелой дороге.



Фото УПЛ



Совершенно никаких проблем не создавал своим соперникам «Львов» вплоть до финального отрезка первого тайма. Команда Олега Дулуба играла в низкий оборонительный блок, и при этом не подавала признаков к выходам в атаку с помощью длинных передач в направлении Назария Ныча. Уж тем более в таких условиях увидеть пропущенный «бело-синими» мяч на 36-й минуте было в диковинку.



Случайное попадание мяча в руку Миколенко во время чуть ли не первого захода мяча ко вратарской Бущана было пересмотрено на VAR Екатериной Монзуль, с последующим назначением одиннадцатиметрового удара. Чиряк не был намерен подводить свою команду в столь неожиданной ситуации, и благополучно пробил чуть левее от центра ворот. Впрочем, даже такой поворот событий не стал для «Динамо» шоковой терапией.



Команде Луческу не составило труда быстро отыграть пропущенный гол с помощью голевой передачи Миколенко, который таким образом будто бы попросил прощения у своих партнеров по команде. Адресатом в зоне перед чужой штрафной стал Виталий Буяльский, а голкипер Костик явно не прочитал траекторию передвижения и удара полузащитника соперников. «Динамо» после этого вернулось на привычные рельсы контроля мяча на чужой половине, и в скором времени провело свой второй мяч.



Фото УПЛ



Передача Шепелева на правый фланг штрафной во время быстрой атаки перед самым уходом на перерыв позволила Виктору Цыганкову получить пространство, но исключительно под нерабочую правую ногу. Для капитана киевлян это не стало преградой, поэтому через мгновение мы увидели прекрасный удар в ближнюю девятку, с чем команды и отправились отдыхать. Еще была ранняя замена Супряги, которого Мирча Луческу даже не стал благодарить за проведенное время на поле – для этого попросту не было поводов.



Во второй половине румынский специалист сходу решил отметиться неожиданным решением, и убрал от греха подальше Миколенко и Де Пену, позволив им отдохнуть перед гостевой игрой против «Барселоны». Олег Дулуб не отставал от своего визави, также отметившись двумя заменами Альваро и Шины, направленными на атаку. Вот только от этого львовяне скорее напрочь потеряли организацию в передней линии, поэтому вторая половина матча стала временем лишь одной команды.



Фото УПЛ



На 58-й минуте «Динамо» увеличило разрыв по счету с помощью голевой передачи Цыганкова с правого фланга штрафной на Дениса Гармаша, который вышел вместо Супряги, а уже под занавес поединка полузащитник атакующего плана оформил дубль собственными усилиями, пусть и с небольшой помощью рикошета от корпуса Якимца при дальнем ударе. Говорить о каких-то тактических рисунках во втором тайме не было смысла – хозяев хватило на полноценное сопротивление лишь на 40 игровых минут.



В следующем туре ПФК «Львов» будет играть в гостях у одесского «Черноморца», а киевское «Динамо» примет на своем поле днепровский «Днепр-1».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Львов» – «Динамо» – 1:4

Чирьяк (36, пенальти) – Буяльский (38), Цыганков (45+1), Гармаш (58, 83)

Брикнер (82) – Миколенко (35), Де Пена (42), Витиньо (87)

«Львов»: Костик, Лека, Якимец, Брикнер, Чирьяк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46; Крушинский, 76), Эрнест, Грысьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Ныч (Альваро, 46).

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Караваев, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков (Вербич, 74), Буяльский, Супряга (Гармаш, 41).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА