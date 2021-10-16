11-й тур
Львов
1 : 4
Динамо Киев
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В условиях ротации. Динамо обыграло Львов перед матчем с Барселоной

Команда Мирчи Луческу одержала уверенную победу

  • 16.10.2021 18:53
  • 4541 просмотр
  • 50 комментариев
В условиях ротации. Динамо обыграло Львов перед матчем с Барселоной
© ФК Динамо Киев

За день до отчетной игры произошло достаточно тревожное событие для болельщиков киевского «Динамо» – донецкий «Шахтер» сумел набрать три очка в центральном поединке тура против луганской «Зари» (6:1), благодаря чему сравнялся по набранным очкам со своим наиболее принципиальным соперником. Последствия такого стечения обстоятельств были очевидны – столичный коллектив был попросту обязан выходить с октябрьской международной паузы с гостевой победой на поле ПФК «Львов», которому также необходимо было набирать очки.

В игре против действующего чемпиона страны, еще до ее непосредственного начала, у хозяев поля было заметно меньше шансов на итоговый успех, нежели у соперников. Коллективу Мирчи Луческу не было никакого смысла не пользоваться этим фактором ради того, чтобы уже с первых минут загнать оппонентов на их половину поля. Практически сходу «Динамо» удалось создать полноценный голевой момент: Владислав Супряга каким-то чудом умудрился пробить мимо пустых ворот, завершая суматоху внутри чужой вратарской. Для форварда киевлян это было сродни поднятому над гоночной трассой флажку о приближающемся происшествии на тяжелой дороге.


Фото УПЛ

Совершенно никаких проблем не создавал своим соперникам «Львов» вплоть до финального отрезка первого тайма. Команда Олега Дулуба играла в низкий оборонительный блок, и при этом не подавала признаков к выходам в атаку с помощью длинных передач в направлении Назария Ныча. Уж тем более в таких условиях увидеть пропущенный «бело-синими» мяч на 36-й минуте было в диковинку.

Случайное попадание мяча в руку Миколенко во время чуть ли не первого захода мяча ко вратарской Бущана было пересмотрено на VAR Екатериной Монзуль, с последующим назначением одиннадцатиметрового удара. Чиряк не был намерен подводить свою команду в столь неожиданной ситуации, и благополучно пробил чуть левее от центра ворот. Впрочем, даже такой поворот событий не стал для «Динамо» шоковой терапией.

Команде Луческу не составило труда быстро отыграть пропущенный гол с помощью голевой передачи Миколенко, который таким образом будто бы попросил прощения у своих партнеров по команде. Адресатом в зоне перед чужой штрафной стал Виталий Буяльский, а голкипер Костик явно не прочитал траекторию передвижения и удара полузащитника соперников. «Динамо» после этого вернулось на привычные рельсы контроля мяча на чужой половине, и в скором времени провело свой второй мяч.


Фото УПЛ

Передача Шепелева на правый фланг штрафной во время быстрой атаки перед самым уходом на перерыв позволила Виктору Цыганкову получить пространство, но исключительно под нерабочую правую ногу. Для капитана киевлян это не стало преградой, поэтому через мгновение мы увидели прекрасный удар в ближнюю девятку, с чем команды и отправились отдыхать. Еще была ранняя замена Супряги, которого Мирча Луческу даже не стал благодарить за проведенное время на поле – для этого попросту не было поводов.

Во второй половине румынский специалист сходу решил отметиться неожиданным решением, и убрал от греха подальше Миколенко и Де Пену, позволив им отдохнуть перед гостевой игрой против «Барселоны». Олег Дулуб не отставал от своего визави, также отметившись двумя заменами Альваро и Шины, направленными на атаку. Вот только от этого львовяне скорее напрочь потеряли организацию в передней линии, поэтому вторая половина матча стала временем лишь одной команды.


Фото УПЛ

На 58-й минуте «Динамо» увеличило разрыв по счету с помощью голевой передачи Цыганкова с правого фланга штрафной на Дениса Гармаша, который вышел вместо Супряги, а уже под занавес поединка полузащитник атакующего плана оформил дубль собственными усилиями, пусть и с небольшой помощью рикошета от корпуса Якимца при дальнем ударе. Говорить о каких-то тактических рисунках во втором тайме не было смысла – хозяев хватило на полноценное сопротивление лишь на 40 игровых минут.

В следующем туре ПФК «Львов» будет играть в гостях у одесского «Черноморца», а киевское «Динамо» примет на своем поле днепровский «Днепр-1».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Львов» – «Динамо» – 1:4

Чирьяк (36, пенальти) – Буяльский (38), Цыганков (45+1), Гармаш (58, 83)

Брикнер (82) – Миколенко (35), Де Пена (42), Витиньо (87)

«Львов»: Костик, Лека, Якимец, Брикнер, Чирьяк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46; Крушинский, 76), Эрнест, Грысьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Ныч (Альваро, 46).

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Караваев, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков (Вербич, 74), Буяльский, Супряга (Гармаш, 41).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 18:56
    +14
    Молодцы !
    На классе смогли взять победу, несмотря на неблагоприятный ход первого тайма
    Хорошо что отдохнул Шапаренко
    Гармаш для УПЛ становится джокером номер один
    Супряге пора самому доплатить чтобы его продали или отдали в аренду.
    Комментатор на Футболах - клоун с белой горячкой
    Ссылка
    Щетинин Максим
    online
    Щетинин Максим, 16.10.2021 18:58
    +11
    Гармаш фартовый, но на уровне УПЛ. В ЛЧ к сожалению Динамо играет без нападающих. Удачи в матчах с Барселоной!
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:00
    +10
    ФК Oтсос, 16.10.2021 18:57
    Дворовой футбол двух команд!В среду на Барселоне будет показан класс
    Бойкинючка, На Барселоне это как на россии?
    У тебя в Костроме школ нету ?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 18:55
    +10
    Молодцы
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:00
    +7
    dd dent, 16.10.2021 18:58
    Дать бы бой испанцам не мешало бы
    Само собой
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 16.10.2021 19:11
    +6
    Злий Глобинець, 16.10.2021 19:07
    Я з Гентом і Монако прогнозував перемоги і прохід. А вже в групі такої сміливості на себе не беру. Надто складні суперники.
    А от ваші і фани, і гравці в один голос твердять: "Ми можем обіграть Барселону".
    Хто ж вам не дає, обігруйте. Тільки Львів не показник сили ДК.
    Як і Зоря не показник сили ШД в порівнянні з Реалом.
    Кто это в один голос орёт, что мы обыграем Барсу?
    Шо вы за чушь такую несёте!
    Если обыграем Барсу будет великолепно!
    Но где вы слышали читали такое бред?
    Что болельщики ДК до игры с Барсой уже их обыграли?
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 16.10.2021 18:59
    +6
    С победой! Монзуль было внесла интригу (а момент с ударом по ногам Супряге в штрафной почему не смотрели?) в матч, но Динамо было просто сильнее.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:01
    +5
    Злий Глобинець, 16.10.2021 18:58
    Чи не забагато "честі" матчу між одним з лідерів і одним із записних аутсайдерів УПЛ? Боліли ДиКи в коментах в екстаз впадали від кожного голу їхньої команди. Ніби Барсу на виїзді громили.
    Ну та нічого, в середу ДК покаже свій "клас".
    Главное чтобы картонка со второго места, хоть что то показал с кризисным Реалом
    А то до игр было столько ротом разговоров , что только победу ждём теперь
    Ссылка
    почти не виден
    online
    почти не виден, 16.10.2021 19:14 (изменен)
    +4
    И зачем было лить помои на Монзуль, за пенальти, который был подтверждён ВАР?
    ...попадание мяча в руку Миколенко во время чуть ли не первого захода мяча ко вратарской Бущана было пересмотрено на VAR Екатериной Монзуль.
    Даже 3 пенальти не спасли бы такой Львов от поражения.
    Ссылка
    maxlove
    online
    maxlove, 16.10.2021 19:08
    +4
    Всіх з перемогою !!!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 16.10.2021 19:02
    +4
    Попасть между двумя клубами!
    Это конечно минус нашего чемпа!
    Как после таких игр, где мы обыгрываем в пол ноги Львов, нам переключаться на Барсу?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 18:58
    +4
    Funny____Cat, 16.10.2021 18:56
    Молодцы !
    На классе смогли взять победу, несмотря на неблагоприятный ход первого тайма
    Хорошо что отдохнул Шапаренко
    Гармаш для УПЛ становится джокером номер один
    Супряге пора самому доплатить чтобы его продали или отдали в аренду.
    Комментатор на Футболах - клоун с белой горячкой
    Дать бы бой испанцам не мешало бы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 16.10.2021 19:21
    +3
    Злий Глобинець, 16.10.2021 18:58
    Чи не забагато "честі" матчу між одним з лідерів і одним із записних аутсайдерів УПЛ? Боліли ДиКи в коментах в екстаз впадали від кожного голу їхньої команди. Ніби Барсу на виїзді громили.
    Ну та нічого, в середу ДК покаже свій "клас".
    Таки забагато, враховуючи, що паралельно Глобино грало на кубок мєжколхозстроя
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:05
    +3
    adidas777, 16.10.2021 19:04
    Залупинск!
    Какая там кострома!
    Кострома для этого ботяры, как мазгва!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 16.10.2021 19:04
    +3
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:00
    Бойкинючка, На Барселоне это как на россии?
    У тебя в Костроме школ нету ?
    Залупинск!
    Какая там кострома!
    Кострома для этого ботяры, как мазгва!
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 16.10.2021 19:24
    +2
    Есть шансы с Барселоной, и весьма неплохие
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:20
    +2
    adidas777, 16.10.2021 19:13
    Только Петраков об этом забыл в игре с Боснией!
    Сто пудово проиграл матч именно Петраков своими идиотскими заменами, согласись.
    Да, замены были в стиле Фоменко или Хацкевича
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:12
    +2
    adidas777, 16.10.2021 19:11
    Кто это в один голос орёт, что мы обыграем Барсу?
    Шо вы за чушь такую несёте!
    Если обыграем Барсу будет великолепно!
    Но где вы слышали читали такое бред?
    Что болельщики ДК до игры с Барсой уже их обыграли?
    Это ВаДо стрелки кидает неумело
    Ссылка
    mag313
    mag313, 16.10.2021 19:37
    +1
    avk2307, 16.10.2021 19:32
    Так за счет чего Динамо выиграло сегодня?
    А то , так много написал и непонятно.Можешь растолковать?
    За счет того что Львов это дворовая команда как и остальные в ЧУ. Это не "класс", это "самодеятельность". Вот если у Динамо есть "класс" , куда он в ЛЧ исчезает, или этот класс в отпуск уходит.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 16.10.2021 19:13
    +1
    Funny____Cat, 16.10.2021 19:11
    Кстати очень хорошо, что отдохнул Шапа , это игрко который что в ДК что в сборной - основной в связующих между линиями .
    Так что Свежие ноги ему в Испании очень нужны
    Только Петраков об этом забыл в игре с Боснией!
    Сто пудово проиграл матч именно Петраков своими идиотскими заменами, согласись.
    Ссылка
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