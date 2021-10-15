Один из аутсайдеров сезона и команда с пока что худшим показателем результативности принимает действующего чемпиона, лидера таблицы и лучший коллектив как по забитым, так и по пропущенным голам. Непросто искать «изюминки» в таком противостоянии, но без интересных фактов, конечно, мы не обойдемся.

Динамо

Любопытно, что если «Львов» почти месяц не играл на своем домашнем стадионе, то значительная часть футболистов «Динамо» за это время успела провести здесь даже не один матч! Два тура назад у киевлян был победный выезд к «Руху» (2:0), когда голами отличились Виктор Цыганков и Денис Гармаш, а во вторник пять исполнителей «Динамо» в составе сборной Украины противостояли здесь команде Боснии и Герцеговины (1:1). Кроме Цыганкова, на поле выходили Илья Забарный, Александр Тымчик, Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук.

Ну и как раз Виктор Цыганков сумел отличиться голевой передачей на экс-динамовца Андрея Ярмоленко. Кстати, судя по комментариям из расположения «Динамо», газон во Львове далеко не самый лучший, что может сыграть на руку хозяевам, которые явно больше времени будут нацелены на разрушения атакующих потуг киевлян.

Если вернуться чуть раньше паузы на матчи для сборных, вспомним, что как раз в прошлом туре «Динамо» прервало победную поступь по УПЛ, потеряв очки в поединке с «Шахтером» (0:0). При этом, серия без пропущенных голов в Премьер-лиге у киевлян длится уже два месяца – последним «вскрывал» ворота чемпиона «Ингулец». Добавить монолитности и без того крепкой обороне «Динамо» в ближайшее время может Виталий Миколенко, восстановившийся после травмы.

Львов

Уже больше месяца возглавляет «Львов» Олег Дулуб, и за это время команда наконец-то одержала долгожданную победу. С приходом белорусского специалиста львовские болельщики ждут не только улучшения качества игры и позиции в таблице, но и, прежде всего, побольше забитых голов. Поединок с «Минаем» (2:1) стал единственным в сезоне, когда «Львов» соорудил больше одного мяча, а уже в прошлом туре команда вновь не забивала – 0:1 с «Днепром-1».

Несмотря на явные проблемы с атакой, накануне визита «Динамо» львовяне дозаявили нового защитника – пополнил клуб румын Михай-Даниэль Лека, прошлый сезон отыгравший за «Арджеш». Кстати, в паузе для сборных «Львов» провел спарринг с «Вересом», выиграв 2:0 – дублем здесь отметился Эрнест.

Комментарий

Предстоящий визит ко «Львову» прокомментировал ассистент главного тренера «Динамо» Эмиль Карас: «Естественно, нас ждет сложная игра с организованной командой, которая будет настроена отобрать у нас очки. Это нормальное явление, каждый соперник настраивается и играет по-своему. Да, будет сложно вскрывать оборону этой команды, но мы должны быть готовы к любому сценарию, любому сопернику».

Статистика встреч

Три года назад «Львов» благодаря голу Лукаса Тейлора, ныне играющего за «ПАОК», минимально обыграл «Динамо» в столице, и та сенсационная победа является единственным успехом клуба в истории противостояния с киевлянами. Еще в семи матчах киевляне выиграли с общим счетом 18:3!

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Зозуля, Бусько, Крушинский, Якимец, Чирьяк, Брикнер, Политыло, Шина, Грысьо, Ныч.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Витиньо.

Прогноз на противостояние

Маловероятно, что предстоящий матч подарит какую-то сенсацию. Да, «Динамо» держит в уме выезд в Барселону, но «спустя рукава» во Львове также играть никто не будет – спрогнозируем уверенную победу киевлян.

16 октября, суббота