10-й тур
Львов
0 : 1
Днепр-1
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Быстрый гол-красавец принес победу. Днепр-1 в Тернополе обыграл Львов

Красивый гол Довбика оказался единственным в матче

  • 02.10.2021 18:53
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  • 11 комментариев
Быстрый гол-красавец принес победу. Днепр-1 в Тернополе обыграл Львов
© СК Днепр-1

В Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича состоялся поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги между «Львовом» и «Днепром-1». Команда Игора Йовичевича была крайне мотивирована взять три очка, поскольку на прошлой неделе унизительно проиграла луганской «Заре» (0:4). Очевидно, что после того фиаско у футболистов был неприятный разговор с руководством.

С первых минут днепряне начали рвать и метать, и результат не заставил себя долго ждать. Уже на второй минуте Артем Довбик добежал до мяча на левом фланге и без обработки пробил с очень острого угла на границе штрафной площади. Александр Ильющенков был не готов к такому – мяч оказался в сетке.

Пробивал Довбик или же пытался сделать навес – со стороны понять сложно, однако этот гол заслуживает звание не только лучшего в нынешнем туре, но и во всем сезоне УПЛ в целом. У Марко ван Бастена в 1988-м исполнение получилось скромнее, хотя, конечно же, тот матч был совершенно другого уровня.

На 11 минуте голкиперу львовян коленом в голову влетел Александр Назаренко, после чего страж ворот долго не мог прийти в себя. На поле выбежала медицинская бригада, и казалось, что Ильющенкова придется заменить. Было подозрение на сотрясение мозга, но вратарь принял решение продолжить игру, и медики после проверки координации не стали препятствовать этому.

Долгое время Валентин Кожокару стоял в рамке без работы, пока в конце первой половины игры несколько раз Шина опасно пробивал по воротам, однако ему не хватало точности. А вот во втором тайме Кожокару гораздо чаще пришлось включаться в игру. Идеальный момент для того, чтобы сравнять счет, был у Владимира Якимца, но его удар приняла на себя перекладина.

Еще раз мяч чудом не оказался в сетке ворот днепрян за 10 минут до конца основного времени: Алексей Зозуля с правого фланга классно навесил на голову Эрнесту, ганец классно пробил, но Кожокару снова подстраховал каркас мяч от штанги отлетел в сторону.

«Днепр-1» тоже имел несколько неплохих моментов для того, чтобы удвоить свое преимущество, но их затмили атаки «Львова». После перерыва номинальные хозяева приятно удивили и вплоть до финального свистка изрядно гоняли гостей, которые на бумаге должны были без особых проблем брать три очка.

На последней компенсированной минуте Назарий Русин был обязан забивать. У форварда был «буллит», который реализовать не удалось, – мимо ворот. «Днепр-1» впервые в истории забил «Львову» всего лишь один гол, но это не помешало одержать шестую победу в сезоне и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Львов» с шестью баллами оставался 14-м.

 

 

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Львов» – «Днепр-1» – 0:1

Довбик (2)

Грысьо (31), Романчук (37), Зозуля (41), Брикнер (50), Эрнест (67), Политыло (71) – Игнатенко (53), Пихаленок (65), Кожукару (90), Дубинчак (92)

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Зозуля, Брикнер, Романчук, Бусько (Эрнест, 46), Чирьяк, Политыло (Сорокин, 71), Шина (Крушинский, 46), Грысьо (Ременяк, 66), Ныч (Альваро, 66).

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек (Ди Франко, 68), Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Нельсон, 73), Довбик.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Тернопольский городской стадион (Тернополь)

ЛЬВОВ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
2' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).

Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 02.10.2021 19:47
    0
    Holiday, 02.10.2021 19:28
    Так во Львове есть и другие стадионы. Тут бы и СКИФ подошёл.
    Вон в Запорожье играла Заря с Ромой на Славутиче, а на следующий день там уже бегали ГФКМ и Полтава. И тоже ждут молодёжку на том поле.
    На СКІФІ змагання...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 02.10.2021 19:33
    -1
    Днепряне молодцы?
    Поимели в Тернополе львов ФК "Львов" из Львова.
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 02.10.2021 19:28 (изменен)
    0
    PFCLviv, 02.10.2021 19:20
    Львів пішов на зустріч Збірній Україні! Щоб Арену Львів добре підготували до матчів Збірної. Тому Львів грав у Тернополі.
    Так во Львове есть и другие стадионы. Тут бы и СКИФ подошёл.
    Вон в Запорожье играла Заря с Ромой на Славутиче, а на следующий день там уже бегали ГФКМ и Полтава. И тоже ждут молодёжку на том поле.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 02.10.2021 19:25
    +1
    PFCLviv, 02.10.2021 19:20
    Львів пішов на зустріч Збірній Україні! Щоб Арену Львів добре підготували до матчів Збірної. Тому Львів грав у Тернополі.
    а там шо - пиляку витирають?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 02.10.2021 19:22
    -1
    чого це грали в Тернополі?
    У Львові стадіони на карантині, чи шо?
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 02.10.2021 19:20
    -1
    Holiday, 02.10.2021 19:12
    Это Львов приехал играть в Тернополь, потому что там стадион имени Романа Шухевича (о чём забыли указать в отчёте), или их уже переселили?
    Львів пішов на зустріч Збірній Україні! Щоб Арену Львів добре підготували до матчів Збірної. Тому Львів грав у Тернополі.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 02.10.2021 19:18
    -3
    Ілющінкова ногою вирубав чувак, сепаратис копієвський навіть картку не показав... Романчук чисто у м"яч зіграв, зразу йому картку... як і Зозулі!
    Це не чемпіонат, а договорняк!
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 02.10.2021 19:15
    -3
    Це ганьба, а не суддівство! Сепаратист копієвський свою задачу виконав на відмінно... Відімстив Львову за українську мову! Гасив Львів професійно! Ганьба!
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 02.10.2021 19:12 (изменен)
    -2
    Это Львов приехал играть в Тернополь, потому что там стадион имени Романа Шухевича (о чём забыли указать в отчёте), или их уже переселили?
    Ссылка
    Andriy_Illyashenko
    Andriy_Illyashenko, 02.10.2021 19:11
    0
    - Можно без этого Днепра тоже ЕК увидеть... Заря на фоне этого дна Топ клуб...
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 02.10.2021 19:02
    0
    Русина даже на замену выпускать нельзя. Дно еще то.
    Ссылка
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