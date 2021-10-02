Быстрый гол-красавец принес победу. Днепр-1 в Тернополе обыграл Львов

В Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича состоялся поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги между «Львовом» и «Днепром-1». Команда Игора Йовичевича была крайне мотивирована взять три очка, поскольку на прошлой неделе унизительно проиграла луганской «Заре» (0:4). Очевидно, что после того фиаско у футболистов был неприятный разговор с руководством.

С первых минут днепряне начали рвать и метать, и результат не заставил себя долго ждать. Уже на второй минуте Артем Довбик добежал до мяча на левом фланге и без обработки пробил с очень острого угла на границе штрафной площади. Александр Ильющенков был не готов к такому – мяч оказался в сетке.

Пробивал Довбик или же пытался сделать навес – со стороны понять сложно, однако этот гол заслуживает звание не только лучшего в нынешнем туре, но и во всем сезоне УПЛ в целом. У Марко ван Бастена в 1988-м исполнение получилось скромнее, хотя, конечно же, тот матч был совершенно другого уровня.

На 11 минуте голкиперу львовян коленом в голову влетел Александр Назаренко, после чего страж ворот долго не мог прийти в себя. На поле выбежала медицинская бригада, и казалось, что Ильющенкова придется заменить. Было подозрение на сотрясение мозга, но вратарь принял решение продолжить игру, и медики после проверки координации не стали препятствовать этому.

Долгое время Валентин Кожокару стоял в рамке без работы, пока в конце первой половины игры несколько раз Шина опасно пробивал по воротам, однако ему не хватало точности. А вот во втором тайме Кожокару гораздо чаще пришлось включаться в игру. Идеальный момент для того, чтобы сравнять счет, был у Владимира Якимца, но его удар приняла на себя перекладина.

Еще раз мяч чудом не оказался в сетке ворот днепрян за 10 минут до конца основного времени: Алексей Зозуля с правого фланга классно навесил на голову Эрнесту, ганец классно пробил, но Кожокару снова подстраховал каркас мяч от штанги отлетел в сторону.

«Днепр-1» тоже имел несколько неплохих моментов для того, чтобы удвоить свое преимущество, но их затмили атаки «Львова». После перерыва номинальные хозяева приятно удивили и вплоть до финального свистка изрядно гоняли гостей, которые на бумаге должны были без особых проблем брать три очка.

На последней компенсированной минуте Назарий Русин был обязан забивать. У форварда был «буллит», который реализовать не удалось, – мимо ворот. «Днепр-1» впервые в истории забил «Львову» всего лишь один гол, но это не помешало одержать шестую победу в сезоне и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Львов» с шестью баллами оставался 14-м.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Львов» – «Днепр-1» – 0:1

Довбик (2)

Грысьо (31), Романчук (37), Зозуля (41), Брикнер (50), Эрнест (67), Политыло (71) – Игнатенко (53), Пихаленок (65), Кожукару (90), Дубинчак (92)

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Зозуля, Брикнер, Романчук, Бусько (Эрнест, 46), Чирьяк, Политыло (Сорокин, 71), Шина (Крушинский, 46), Грысьо (Ременяк, 66), Ныч (Альваро, 66).

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек (Ди Франко, 68), Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Нельсон, 73), Довбик.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Тернопольский городской стадион (Тернополь)

ЛЬВОВ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА