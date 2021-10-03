Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поле очень мешало демонстрировать хороший футбол»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал победу над «Львовом»

  • 03.10.2021 01:17
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  • 1 комментарий
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поле очень мешало демонстрировать хороший футбол»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мыслями о победе днепрян в матче против «Львова» (1:0).

- Кажется, в этом чемпионате легких побед еще не было...
- Особенно на выезде! Пока это проверка нашего характера - сделать легче матч не выезде. Дома были матчи очень и очень неплохие, с контролем мяча. Возможно, это незаметно, но сегодня поле очень мешало демонстрировать хороший футбол. Пихаленок, Джурасек и другие принимали бы лучшие решения, обрабатывали бы мяч лучше. Игра была очень тяжелой. Хорошо, что открыли матч фантастическим голом Довбика, и это дало нам уверенность и спокойствие. Львов в ходе матча изменил структуру, и это усложнило нам задачу. Мы тоже перестроились. Должен отметить, что львовяне были очень близки к голу. Мы терпели, как собаки, из-за характера. Моменты имели и они, и мы - особенно жаль, что на последней секунде Русин, переиграв вратаря, не забил. У нас были моменты, чтобы закрыть матч, пока игра не усложнилась. Мы терпели до конца, изменили схему, добавили Нельсона, чтобы у нас было три на два после длинных передач, подняли в пространстве латералей. Выдержали, и я должен поздравить команду за настроение, характер, борьбу. Когда не получается игра, включаешь сердце. Это фактор, который вместе с умом дает фундамент для успеха. Даже когда уставший, не чувствуешь, что летит время. Просто бьешься за каждый мяч. Мы это сегодня делали, и нам повезло выдержать счет и получить очень важные три очка.

- Не жалеете, что не делали раньше изменения, направленные на повышение активности, чтобы закрыть матч?
- В первом тайме были ситуации, которые могли завершить лучше благодаря импровизации. Импровизация самого футболиста имеет очень большую роль. Выйти из-под прессинга, развернуть игру, искать дыры... В последней трети футболист должен принимать сам решения: либо через взаимодействие, или через дриблинг, или удар. Я даю свободу им самим принимать решения. Иногда удается, иногда нет, но на самом деле и Львов добавил во втором тайме. Мы через замены также освежили команду. Должны быть довольны тремя очками, так как не сходим с пути к нашим целям. Всегда есть преграды и поражения. В частности, проигрыш Заре имеет многому научить. И сегодня мы вышли на матч, понимая, что нас ожидает. Так и получилось. Очень тяжелый матч на нейтральном поле. Было бы лучше сыграть на Арене-Львов, где на гибридном газоне лучший контроль мяча, и лучше можешь сыграть первым касанием. Здесь невозможно играть первым касанием, а в два-три это уже замедленная игра, и команде, которая защищается, гораздо легче.

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 03.10.2021 01:47
    0
    А яйца танцору тоже мешают?
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