В субботу, 2-го октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» встретится с «Днепром-1». Матч пройдет в Тернополе на Тернопольском городском стадионе и начнется в 17:00.

Победа в прошлом туром над «Минаем» со счетом 2:1 позволила львовянам покинуть последнее место турнирной таблицы. При этом «Львов» прервал свою десятиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ, которая началась еще в мае. «Днепр-1» неделю назад потерпел болезненное поражение, уступив «Заре» со счетом 0:4. В связи с подготовкой сборной Украины ко встрече отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, которая состоится на «Арене Львов», матч между «Львовом» и «Днепром-1» было решено провести в Тернополе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Днепр-1».