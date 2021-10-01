10-й тур
Львов
0 : 0
Днепр-1
02.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.10.2021 21:10
  • 147 просмотров
  • 0 комментариев
Львов – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 2-го октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» встретится с «Днепром-1». Матч пройдет в Тернополе на Тернопольском городском стадионе и начнется в 17:00.

Победа в прошлом туром над «Минаем» со счетом 2:1 позволила львовянам покинуть последнее место турнирной таблицы. При этом «Львов» прервал свою десятиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ, которая началась еще в мае. «Днепр-1» неделю назад потерпел болезненное поражение, уступив «Заре» со счетом 0:4. В связи с подготовкой сборной Украины ко встрече отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, которая состоится на «Арене Львов», матч между «Львовом» и «Днепром-1» было решено провести в Тернополе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Днепр-1».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности