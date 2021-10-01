В субботу, 2 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ПФК «Львов» на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе сыграет против «Днепра-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Львов»

«Горожане» в этом сезоне уже успели поменять главного тренера. Анатолия Бессмертного, который в прошлом сезоне помог клубу избежать понижения в классе, на тренерском мостике заменил белорусский специалист Олег Дулуб, ранее работавший в «Карпатах» и одесском «Черноморце».

Под руководством нового наставника «Львов» успел провести три поединка в Премьер-лиге: сначала проиграл «Вересу» (0:1), затем сыграл вничью с харьковским «Металлистом 1925», а в минувшем туре одержал победу над «Минаем» (2:1). К слову, последний результат повлек за собой увольнение Василия Кобина из закарпатского клуба.

Также «Львов» недавно вышел в 1/8 финала Кубка Украины, разгромив «Николаев» со счетом 3:0. Так что пока с новым тренером команда показывает неплохие результаты, но предыдущие соперники явно более низкого уровня, чем «Днепр-1».

«Днепр-1»

Команда Игора Йовичевича в прошлом туре потерпела фиаско, проиграв луганской «Заре» с разгромным счетом 0:4. До 82 минуты разрыв в счете был минимальным, но после удаления Игоря Когута футболисты «Днепра-1» опустили руки и потерпели самое крупное поражение в сезоне.

За девять туров днепряне набрали 16 очков и пока располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата, отставая от киевского «Динамо», действующего чемпиона и единоличного лидера в одном лице, на девять баллов. В то же время от третьей позиции их отделяют всего лишь два балла, там полтавская «Ворскла».

Для «Днепра-1» это уже третий сезон в Премьер-лиге, перед командой стоит четкая задача впервые в истории выйти в еврокубки, а в идеале еще и побороться за бронзовые медали. Чтобы достигнуть её, необходимо показывать хорошие результаты стабильно, с чем у подопечных Йовичевича есть проблемы.

Ориентировочные составы

«Львов»: Ильющенков – Романчук, Махмутович, Бусько, Якимец, Брикнер, Чирьяк, Политыло, Хамелюк, Грисьо, Ныч.

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Ди Франко, Джурасек, Лучкевич, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

2 октября, суббота