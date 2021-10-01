10-й тур
Львов
0 : 0
Днепр-1
02.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горожане» – аутсайдеры, но вполне могут зацепиться за очки

  • 01.10.2021 03:00
  • 23 просмотра
  • 0 комментариев
Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 2 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ПФК «Львов» на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе сыграет против «Днепра-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Львов»

 

«Горожане» в этом сезоне уже успели поменять главного тренера. Анатолия Бессмертного, который в прошлом сезоне помог клубу избежать понижения в классе, на тренерском мостике заменил белорусский специалист Олег Дулуб, ранее работавший в «Карпатах» и одесском «Черноморце».

Под руководством нового наставника «Львов» успел провести три поединка в Премьер-лиге: сначала проиграл «Вересу» (0:1), затем сыграл вничью с харьковским «Металлистом 1925», а в минувшем туре одержал победу над «Минаем» (2:1). К слову, последний результат повлек за собой увольнение Василия Кобина из закарпатского клуба.

Также «Львов» недавно вышел в 1/8 финала Кубка Украины, разгромив «Николаев» со счетом 3:0. Так что пока с новым тренером команда показывает неплохие результаты, но предыдущие соперники явно более низкого уровня, чем «Днепр-1».

«Днепр-1»

 

Команда Игора Йовичевича в прошлом туре потерпела фиаско, проиграв луганской «Заре» с разгромным счетом 0:4. До 82 минуты разрыв в счете был минимальным, но после удаления Игоря Когута футболисты «Днепра-1» опустили руки и потерпели самое крупное поражение в сезоне.

За девять туров днепряне набрали 16 очков и пока располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата, отставая от киевского «Динамо», действующего чемпиона и единоличного лидера в одном лице, на девять баллов. В то же время от третьей позиции их отделяют всего лишь два балла, там полтавская «Ворскла».

Для «Днепра-1» это уже третий сезон в Премьер-лиге, перед командой стоит четкая задача впервые в истории выйти в еврокубки, а в идеале еще и побороться за бронзовые медали. Чтобы достигнуть её, необходимо показывать хорошие результаты стабильно, с чем у подопечных Йовичевича есть проблемы.

Ориентировочные составы

«Львов»: Ильющенков – Романчук, Махмутович, Бусько, Якимец, Брикнер, Чирьяк, Политыло, Хамелюк, Грисьо, Ныч.

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Ди Франко, Джурасек, Лучкевич, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

2 октября, суббота

«Львов» – «Днепр-1»
Тернополь. Стадион имени Романа Шухевича. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ЛЬВОВ — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 1:1
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности