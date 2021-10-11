Фьюри нокаутировал Уайлдера, Франция выиграла Лигу наций, победа Свитолиной

Главные новости за 10 октября на Sport.ua

  • 11.10.2021 02:30
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Фьюри нокаутировал Уайлдера, Франция выиграла Лигу наций, победа Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 октября.

1. Бешеная заруба! Фьюри нокаутировал Уайлдера, дважды побывав в нокдаунах. 10 октября в Лас-Вегасе прошел третий бой между британцем и американцем.

2. Франция победила Испанию в финале Лиги наций. Французы второй матч подряд добиваются успеха, проигрывая по ходу поединка.

3. Призрак Олимпиады. Свитолина вырвала важнейшую победу в Индиан-Уэллс. Элина с огромным трудом одолела Сорану Кырстю, продолжив претендовать на поездку в Гвадалахару.

4. Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в упорной борьбе уступила Франции. Судьба встречи решилась в концовке.

5. Фьюри укатал Уайлдера. На очереди не Усик, а Деонтею пора на пенсию. Лев Кравцив – о главной зарубе между Фьюри и Уайлдером.

6. Де Брюйне вышел слишком поздно. Италия удержала победу над Бельгией. Подопечные Манчини заняли третье место во втором розыгрише Лиги наций.

7. Боттас выиграл гонку в Турции, подиум Ред Булла, недовольство Хэмилтона. Ферстаппен и Перес заехали на подиум, а Хэмилтон ругается с командой.

8. Защитник Донбасса Смерек покидает Украину после расистского скандала. Игрок разорвал контракт с клубом.

9. Первая суперзвезда для Ньюкасла. Стало известно имя и некоторые детали. На «Сент-Джеймс Парк» может перебраться Филиппе Коутиньо.

10. Старикова стала вице-чемпионкой Европы. Украинская велогонщица стала второй в кейрине.

Источник — Sport.ua

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