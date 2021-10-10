Де Брюйне вышел слишком поздно. Италия удержала победу над Бельгией

Несмотря на слова Куртуа о неважности матча за третье место, Роберто Мартинес поставил его в основу. Правда, там не оказалось и Лукаку, и де Брюйне. Другой Роберто, Манчини, тоже оставил свой козырь в виде Жоржиньо на скамейке запасных.

Игра шла довольно академично, никто особо не рвался вперед. Даже попадание бельгийцев в каркас ворот Доннаруммы воспринимались как-то обыденно. Как и активность Кьезы - Федерико играл очень качественно, однако чего-то не хватало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Свою победу Италии принесли голы Барелли красивым ударом с лета и Бернардески с пенальти после фола Кастаня. Мартинес бросил в игру де Брюйне, бельгийская игра резко оживилась, однако было поздно - острых пасов Кевина хватило только на попадание молодого де Кетеларе в штангу и его же гол после выходе на свидание с Доннаруммой.

2:1 - Куртуа не хотел играть в этом матче, он его и не выиграл. А у итальянцев, возможно, началась новая победная серия.

Лига наций. Матч за 3 место.

Италия - Бельгия - 2:1.

Барелла, 46, Берарди, 65 - де Кетеларе, 86.

Ди Лоренцо, 30, Эмерсон, 82 - Вертонген, 13, Витсель, 56, Алдервейрельд, 63.

Италия: Д. Доннарумма - ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон - Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70) - Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 66), Кьеза (Бернардески, 90).

Бельгия: Куртуа - Алдервейрельд, Деайер, Вертонген - Кастань, Витсель, Тилеманс (де Брюйне, 59), Салемакерс (де Кетеларе 59) - Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссар, 87).

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия).

Стадион: «Ювентус Стэдиум» (Турин, Италия).

ИТАЛИЯ - БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА