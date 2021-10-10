Де Брюйне вышел слишком поздно. Италия удержала победу над Бельгией

Несмотря на слова Куртуа о неважности матча за третье место, Роберто Мартинес поставил его в основу. Правда, там не оказалось и Лукаку, и де Брюйне. Другой Роберто, Манчини, тоже оставил свой козырь в виде Жоржиньо на скамейке запасных.
Игра шла довольно академично, никто особо не рвался вперед. Даже попадание бельгийцев в каркас ворот Доннаруммы воспринимались как-то обыденно. Как и активность Кьезы - Федерико играл очень качественно, однако чего-то не хватало.
Свою победу Италии принесли голы Барелли красивым ударом с лета и Бернардески с пенальти после фола Кастаня. Мартинес бросил в игру де Брюйне, бельгийская игра резко оживилась, однако было поздно - острых пасов Кевина хватило только на попадание молодого де Кетеларе в штангу и его же гол после выходе на свидание с Доннаруммой.
2:1 - Куртуа не хотел играть в этом матче, он его и не выиграл. А у итальянцев, возможно, началась новая победная серия.
Лига наций. Матч за 3 место.
Италия - Бельгия - 2:1.
Барелла, 46, Берарди, 65 - де Кетеларе, 86.
Ди Лоренцо, 30, Эмерсон, 82 - Вертонген, 13, Витсель, 56, Алдервейрельд, 63.
Италия: Д. Доннарумма - ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон - Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70) - Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 66), Кьеза (Бернардески, 90).
Бельгия: Куртуа - Алдервейрельд, Деайер, Вертонген - Кастань, Витсель, Тилеманс (де Брюйне, 59), Салемакерс (де Кетеларе 59) - Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссар, 87).
Арбитр: Срджан Йованович (Сербия).
Стадион: «Ювентус Стэдиум» (Турин, Италия).
ИТАЛИЯ - БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Италия).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
De Bruyne без Зинченко, как цибуля без сала.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.