Италия
2 : 1
Бельгия
10.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Де Брюйне вышел слишком поздно. Италия удержала победу над Бельгией

Подопечные Манчини заняли третье место во втором розыгрише Лиги наций

  • 10.10.2021 17:54
  • 1551 просмотр
  • 2 комментария
Де Брюйне вышел слишком поздно. Италия удержала победу над Бельгией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на слова Куртуа о неважности матча за третье место, Роберто Мартинес поставил его в основу. Правда, там не оказалось и Лукаку, и де Брюйне. Другой Роберто, Манчини, тоже оставил свой козырь в виде Жоржиньо на скамейке запасных.

Игра шла довольно академично, никто особо не рвался вперед. Даже попадание бельгийцев в каркас ворот Доннаруммы воспринимались как-то обыденно. Как и активность Кьезы - Федерико играл очень качественно, однако чего-то не хватало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Свою победу Италии принесли голы Барелли красивым ударом с лета и Бернардески с пенальти после фола Кастаня. Мартинес бросил в игру де Брюйне, бельгийская игра резко оживилась, однако было поздно - острых пасов Кевина хватило только на попадание молодого де Кетеларе в штангу и его же гол после выходе на свидание с Доннаруммой.

2:1 - Куртуа не хотел играть в этом матче, он его и не выиграл. А у итальянцев, возможно, началась новая победная серия.

Лига наций. Матч за 3 место.

Италия - Бельгия - 2:1.

 Барелла, 46, Берарди, 65 - де Кетеларе, 86.

 Ди Лоренцо, 30, Эмерсон, 82 - Вертонген, 13, Витсель, 56, Алдервейрельд, 63.

Италия: Д. Доннарумма - ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон - Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70) - Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 66), Кьеза (Бернардески, 90).

Бельгия: Куртуа - Алдервейрельд, Деайер, Вертонген - Кастань, Витсель, Тилеманс (де Брюйне, 59), Салемакерс (де Кетеларе 59) - Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссар, 87).

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия).

Стадион: «Ювентус Стэдиум» (Турин, Италия).

ИТАЛИЯ - БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Италия).
47' ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Andrey111
    Andrey111, 10.10.2021 18:38
    -1
    Зинченко никто, и звать его ни как
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 10.10.2021 18:08
    -2
    Где брёвна?
    De Bruyne без Зинченко, как цибуля без сала.
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