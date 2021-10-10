Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч за третье место Лиги наций

«Красные дьяволы» попытаются взять у «Скуадры Адзурры» реванш за четвертьфинал Евро-2020

  • 10.10.2021 12:18
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  • 3 комментария
Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч за третье место Лиги наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, состоится матч за третье место Лиги наций, в котором бронзовые медали разыграют национальные сборные Италии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Италия

 

Команда Роберто Манчини является действующим чемпионом Европы. Этим летом «Скуадра Адзурра» заслуженно выиграла Евро-2020, во всех матчах показав зрелищный футбол. И хотя в финальном поединке обыграть англичан удалось лишь в серии послематчевых пенальти, можно все равно с уверенностью сказать, что итальянцы по классу и слаженности действий были выше, чем все их соперники.

В групповом раунде Лиги наций Италия также не проиграла ни одного матча, однако сразу трижды сыграла вничью. Впрочем, 12 баллов оказалось вполне достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф. Однако в полуфинале подопечные Манчини проиграли Испании со счетом 1:2 и теперь могут рассчитывать максимум на третье место.

Бельгия

 

Команда Роберто Мартинеса хоть и занимает первую строчку в рейтинге ФИФА, однако выиграть хотя бы один трофей пока так и не может. Практически в каждом турнире последние лет 10 бельгийцы являются одними из главных претендентов на победу, но пока их максимум – третье место на чемпионате мира-2018.

Проиграв в полуфинале Лиги наций Франции (2:3), Бельгия лишила себя очередной возможности выиграть трофей, хоть и не такой важный, как Мундиаль или Евро. В предстоящем поединке бельгийцы в первую очередь будут бороться за свой престиж, а также попытаются взять реванш за поражение от Италии (1:2) в четвертьфинале Евро-2020.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Ачерби, Кьеллини, Бонуччи, Палмери, Бернардески, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар, Э. Азар, де Брюйне, Лукаку.

10 октября, воскресенье

Италия – Бельгия
Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИТАЛИЯ — БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 10.10.2021 12:49
    0
    Італія буде , взагалі, майже мотивації. Єдине,що їх хоть якось підганятиме-власні трибуни. Однак цей матч їм мпло потрібен. Однак, клас італійців на порядок вищій, тому вони виграють. 2-0
    Ссылка
    Saar
    Saar, 10.10.2021 12:47
    0
    Італія буде , взагалі, майже мотивації. Єдине,що їх хоть якось підганятиме-власні трибуни. Однак цей матч їм мпло потрібен. Однак, клас італійців на порядок вищій, тому вони виграють. 2-0
    Ссылка
    Saar
    Saar, 10.10.2021 12:45
    0
    Італія буде , взагалі, майже мотивації. Єдине,що їх хоть якось підганятиме-власні трибуни. Однак цей матч їм мпло потрібен. Однак, клас італійців на порядок вищій, тому вони виграють. 2-0
    Ссылка
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