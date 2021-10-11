Роберто МАНЧИНИ: «Было много удачных решений в средней линии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (2:1) в матче за третье место Лиги наций.

«Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно.

Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь в ноябре в отборе чемпионата мира мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы», - сказал Манчини.