Роберто МАНЧИНИ: «Было много удачных решений в средней линии»

Наставник сборной Италии – о победе над Бельгией

  • 11.10.2021 15:19
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Роберто МАНЧИНИ: «Было много удачных решений в средней линии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (2:1) в матче за третье место Лиги наций.

«Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно.

Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь в ноябре в отборе чемпионата мира мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы», - сказал Манчини.

Источник — УЕФА

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