Роберто МАНЧИНИ: «Было много удачных решений в средней линии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (2:1) в матче за третье место Лиги наций.
«Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно.
Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь в ноябре в отборе чемпионата мира мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы», - сказал Манчини.
Источник — УЕФА
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