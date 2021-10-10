Италия
2 : 1
Бельгия
10.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Италия – Бельгия – 2:1. Победа хозяев в Турине. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча за третье место второго розыгрыша Лиги наций

  • 10.10.2021 18:05
  • 1153 просмотра
  • 3 комментария
Италия – Бельгия – 2:1. Победа хозяев в Турине. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, состоялся поединок за третье место второго розыгрыша Лиги наций, в котором играли национальные сборные Италии и Бельгии. 

Лига наций. Матч за 3 место.

Италия - Бельгия - 2:1.

 Барелла, 46, Берарди, 65 - де Кетеларе, 86.

Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Бареллы

Видео гола Берарди

Видео гола де Кетеларе

Лучшие моменты второго тайма

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Италия).
47' ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Антонов
    online
    Владислав Антонов, 10.10.2021 18:14
    0
    Матч без жодного сенсу.
    А фінал треба буде глянути
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 10.10.2021 18:08
    +1
    Вечно подающие надежды...
    Италию с заслуженной победой!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 10.10.2021 17:34
    +1
    Бельгия в очередной раз доказывает, что все рейтинги где они вечно первые, это для потехи!
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