В воскресенье, 10 октября, состоялся поединок за третье место второго розыгрыша Лиги наций, в котором играли национальные сборные Италии и Бельгии.
Лига наций. Матч за 3 место.
Италия - Бельгия - 2:1.
Барелла, 46, Берарди, 65 - де Кетеларе, 86.
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Бареллы
Видео гола Берарди
Видео гола де Кетеларе
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Италия).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
Источник — Sport.ua
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Италию с заслуженной победой!
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