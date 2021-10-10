В воскресенье, 10 октября, состоится поединок за третье место второго розыгрыша Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Италии и Бельгии. Игра пройдет в Турине (Италия) на поле стадиона «Ювентус Стэдиум», начало - в 16:00.

В матче встретятся неудачники полуфиналов - чемпионы Европы после удаления Бонуччи не сумели победить Испанию (1:2), а золотое бельгийское поколение утратило очередную возможность выиграть титул, в драматичном матче уступив французам (2:3). Напомним, что именно итальянцы на пути к европейскому чемпионству выбили из Евро-2020 бельгийцев в четвертьфинале, победив со счетом 2:1. Можно было бы говорить о реванше, но Тибо Куртуа неоднозначно высказался о матче за третье место - мол, кому он нужен. Надеемся все же, что это было сказано на эмоциях и в воскресенье нас ждет интересная игра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия - Бельгия.