Италия
0 : 0
Бельгия
10.10.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за третье место Лиги наций

  • 10.10.2021 03:54
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Италия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, состоится поединок за третье место второго розыгрыша Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Италии и Бельгии. Игра пройдет в Турине (Италия) на поле стадиона «Ювентус Стэдиум», начало - в 16:00.

В матче встретятся неудачники полуфиналов - чемпионы Европы после удаления Бонуччи не сумели победить Испанию (1:2), а золотое бельгийское поколение утратило очередную возможность выиграть титул, в драматичном матче уступив французам (2:3). Напомним, что именно итальянцы на пути к европейскому чемпионству выбили из Евро-2020 бельгийцев в четвертьфинале, победив со счетом 2:1. Можно было бы говорить о реванше, но Тибо Куртуа неоднозначно высказался о матче за третье место - мол, кому он нужен. Надеемся все же, что это было сказано на эмоциях и в воскресенье нас ждет интересная игра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия - Бельгия.

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Источник — Sport.ua

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