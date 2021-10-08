Тибо КУРТУА: «Кому нужен матч за третье место Лиги наций?»

Вратарь сборной Бельгии не видит смысла в такой игре

  • 08.10.2021 07:49
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Тибо КУРТУА: «Кому нужен матч за третье место Лиги наций?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от национальной команды Франции (2:3) в матче 1/2 финала Лиги наций раскритиковал идею проведения матча за третье место против Италии.

«Субботняя встреча за третье место с Италией абсолютно бесполезна. От третьего места нет никакого толку. Я не понимаю, кому нужен этот матч?» — сказал Куртуа.

Напомним, матч за третье место между сборными Италии и Бельгии состоится в воскресенье, 10 октября, в Турине (Италия). Начало встречи – 16:00 по Киеву.

Источник — RMC Sport

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