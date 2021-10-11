Призрак Олимпиады. Свитолина вырвала важнейшую победу в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче третьего круга украинка переиграла Сорану Кырстю из Румынии (№40 WTA).
Индиан-Уэллс. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:4, 7:6(3)
В текущем сезоне Элина одержала уже десятую волевую победу, проиграв первую партию. Отметим, что три таких матча были выиграны на Олимпиаде в Токио.
Этот выигрыш позволил Элине подняться на десятое место в Чемпионской гонке. В свете того, что Эшли Барти и Наоми Осака с большой долей вероятности не поедут на Итоговый турнира в Гвадалахару, судьба одной из путевок теперь находится в руках Свитолиной.
В следующем раунде Элина сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA) или Джессики Пегулы из США (№24 WTA). Американка является прямой конкуренткой за путевку на Итоговый турнир.
Источник — Sport.ua
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Добре-то добре, та цієї перемоги замало. Щоб всерйоз розраховувати на Підсумковий, потрібен мінімум півфінал, та ще й за умови не кращих виступів конкуренток. У четвертому колі, скоріш за все, одна з них, Пегула, буде Еліні протистояти. Вона ще потужніша за Кирстю, і для боротьби з нею вкрай потрібно тримати довжину, з чим сьогодні були великі проблеми. Бо м'яч то вивалювався в аут, то прилітав на хавкорт. Одного разу пройшло, весь турнір так щастити не буде, бо більше разу на рік пані Фортуна в губи не цілує.
P.S. Привіт Монфісу, який у другому сеті прийшов після своєї перемоги вболівати за дружину, і це допомогло.
Глянув стату після гри: в Кирсті вінерси +3 (45/42), в Еліни -10 (27/37). Реалізація брейкпойнтів: румунка 25% (4/16), Еліна - 80% (4/5). Видно в кого є характер і стержень. Не в цеї румунки так точно.
Хай щастить Еля. Єдина з наших дівчат хто може вигравати матчі на характері, навіть коли не йде гра. Але хотілося б у наступних іграх побачити атакуючу Еліну останніх двох місяців.
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