Призрак Олимпиады. Свитолина вырвала важнейшую победу в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче третьего круга украинка переиграла Сорану Кырстю из Румынии (№40 WTA).



Индиан-Уэллс. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:4, 7:6(3)

В текущем сезоне Элина одержала уже десятую волевую победу, проиграв первую партию. Отметим, что три таких матча были выиграны на Олимпиаде в Токио.

Этот выигрыш позволил Элине подняться на десятое место в Чемпионской гонке. В свете того, что Эшли Барти и Наоми Осака с большой долей вероятности не поедут на Итоговый турнира в Гвадалахару, судьба одной из путевок теперь находится в руках Свитолиной.

В следующем раунде Элина сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA) или Джессики Пегулы из США (№24 WTA). Американка является прямой конкуренткой за путевку на Итоговый турнир.