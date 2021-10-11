Призрак Олимпиады. Свитолина вырвала важнейшую победу в Индиан-Уэллс

Элина с огромным трудом одолела Сорану Кырстю, продолжив претендовать на поездку в Гвадалару

  • 11.10.2021 00:53
  • 938 просмотров
  • 13 комментариев
Призрак Олимпиады. Свитолина вырвала важнейшую победу в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче третьего круга украинка переиграла Сорану Кырстю из Румынии (№40 WTA).  
 
Индиан-Уэллс. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:4, 7:6(3)

В текущем сезоне Элина одержала уже десятую волевую победу, проиграв первую партию. Отметим, что три таких матча были выиграны на Олимпиаде в Токио.

Этот выигрыш позволил Элине подняться на десятое место в Чемпионской гонке. В свете того, что Эшли Барти и Наоми Осака с большой долей вероятности не поедут на Итоговый турнира в Гвадалахару, судьба одной из путевок теперь находится в руках Свитолиной.

В следующем раунде Элина сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA) или Джессики Пегулы из США (№24 WTA). Американка является прямой конкуренткой за путевку на Итоговый турнир.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 11.10.2021 01:08
    0
    Dima Stoyan, 11.10.2021 01:04
    Еліна - боєць. Це вона сьогодні в черговий раз доказала. Шанси не випасти з Топ-10 потзакінченні сезону ростуть. Удачі, Еліно!
    Хотілося б спочатку у вісімку перед Підсумковим. Тоді десятка не втече.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 11.10.2021 01:07
    +1
    Дуже правильний заголовок. Тому що в Токіо було одразу декілька матчів, де Еліна за, м'яко кажучи, посередньої гри, вигризала перемоги у суперниць, які виглядали краще. Сьогодні Світоліна виглядала важкою на ногах, звідси і більшість проблем. Не схоже, що причина у травмі, скоріш, чергова психологія. Кирстя провела непоганий матч, але в боротьбі характерів у Еліни не топу виграти складно. Потрібно в атаці дотискати, а цього якраз і не вийшло. Ну і добре.
    Добре-то добре, та цієї перемоги замало. Щоб всерйоз розраховувати на Підсумковий, потрібен мінімум півфінал, та ще й за умови не кращих виступів конкуренток. У четвертому колі, скоріш за все, одна з них, Пегула, буде Еліні протистояти. Вона ще потужніша за Кирстю, і для боротьби з нею вкрай потрібно тримати довжину, з чим сьогодні були великі проблеми. Бо м'яч то вивалювався в аут, то прилітав на хавкорт. Одного разу пройшло, весь турнір так щастити не буде, бо більше разу на рік пані Фортуна в губи не цілує.
    P.S. Привіт Монфісу, який у другому сеті прийшов після своєї перемоги вболівати за дружину, і це допомогло.
    Ссылка
    Даяна,виграй третій сет!!!
    online
    Даяна,виграй третій сет!!!, 11.10.2021 01:07
    0
    Michael Benko, 11.10.2021 01:01
    Думаю Еліні справді варто задуматися про підписання контракту з виробником валідолу. Під час перегляду її матчів, продажі зростуть в рази. Всіх з перемогою, в фірмовому стилі. За це її і любимо
    Валідол мало платить за рекламу.)) Вона краще у Франції якесь заспокійливе прорекламує.)
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 11.10.2021 01:06
    +1
    Еля, спасибі тобі звісно що за емоції, особливо за переможні. Але пам'ятай, що всього добре в міру, нервові клітини не відновлюються, а всі хвороби від нервів.
    Глянув стату після гри: в Кирсті вінерси +3 (45/42), в Еліни -10 (27/37). Реалізація брейкпойнтів: румунка 25% (4/16), Еліна - 80% (4/5). Видно в кого є характер і стержень. Не в цеї румунки так точно.
    Хай щастить Еля. Єдина з наших дівчат хто може вигравати матчі на характері, навіть коли не йде гра. Але хотілося б у наступних іграх побачити атакуючу Еліну останніх двох місяців.
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
    Dima Stoyan, 11.10.2021 01:04
    +3
    Еліна - боєць. Це вона сьогодні в черговий раз доказала. Шанси не випасти з Топ-10 потзакінченні сезону ростуть. Удачі, Еліно!
    Ссылка
    olya403
    online
    olya403, 11.10.2021 01:03
    +2
    Я от весь матч чекала, коли наршті Кирстя скується на вкороченому. І дочекалася. На тайбрейку)
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
    Andrian Harandzha, 11.10.2021 01:02
    +5
    Цього тай-брейку із острахом чекали всі. Думаю, це додасть їй впевненості на тай-брейках. Сьогодні перемога, хоч і не переконлива. Вітання!
    Ссылка
    olya403
    online
    olya403, 11.10.2021 01:02
    +5
    Ті що, вижили - я про нас, що додивилися матч і не весь валідол спожили)
    Ссылка
    Michael Benko
    online
    Michael Benko, 11.10.2021 01:01
    +6
    Думаю Еліні справді варто задуматися про підписання контракту з виробником валідолу. Під час перегляду її матчів, продажі зростуть в рази. Всіх з перемогою, в фірмовому стилі. За це її і любимо
    Ссылка
    Даяна,виграй третій сет!!!
    online
    Даяна,виграй третій сет!!!, 11.10.2021 01:00
    +5
    ona_proigraet, 11.10.2021 00:55
    я боялся заходить чтобы не сглазить
    Вам вчора і до Даяни не потрібно було заходити.))
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 11.10.2021 01:00 (изменен)
    +6
    Что у Элины не отнять это её характер, сколько матчей она так выривает, этот матч чем то похож на ЮСО с Фернандес, но там ей не повезло, а щяс наоборот! Просто браво Эля, будем дальше мечтать о итоговом!
    Ссылка
    Elis
    Elis, 11.10.2021 00:59
    +9
    ona_proigraet, 11.10.2021 00:55
    я боялся заходить чтобы не сглазить
    Та да, з таким ніком під час гри краще не заходити
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 11.10.2021 00:55
    +5
    я боялся заходить чтобы не сглазить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности