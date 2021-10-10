Первая суперзвезда для Ньюкасла. Стало известно имя и некоторые детали

На «Сент-Джеймс Парк» может перебраться Филиппе Коутиньо

  • 10.10.2021 18:16
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Первая суперзвезда для Ньюкасла. Стало известно имя и некоторые детали
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Покупка «Ньюкасла» саудовским фондом Public Investment Fund подхлестывает ряд трансферных слухов вокруг «сорок».

Одним из них ныне является информация о готовности англичан в январе договариваться с «Барселоной» по поводу трансфера бразильца Филиппе Коутиньо. Предварительные контакты «Ньюкасла» с футболистом осуществлялись летом, однако тогда они застопорились, и вернулись на орбиту актуальности, когда «сороки» официально сменили собственника.

Отмечается, что новые боссы «Ньюкасла» хотят подписать для команды сразу несколько топ-игроков, с которыми можно решать серьезные задачи. Коутиньо не прочь вернуться в АПЛ, равно как и «Барселона» готова отпустить бразильца за 50 миллионов евро – сумму, которая, как ожидается, не станет проблемой для «Ньюкасла».

Летом интерес к Коутиньо проявлял ряд клубов Европы, в частности, «Милан». Однако трансфер не состоялся, так как все они готовы были вести речь лишь об аренде, что не устраивало игрока и «Барселону».

Источник — Sport.es

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