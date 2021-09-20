Переход Коутиньо в Барсу был ошибкой. Станет ли для него шансом уход Месси?

10 августа французский «Пари Сен-Жермен» официально огласил о трансфере аргентинской легенды «Барселоны» последних двух десятилетий Лионеля Месси. Эта сделка больно ударила по надеждам и чувствам поклонников «блаугранас», которые, кажется, видели виноватых и предателей везде – начиная от руководства клуба и заканчивая различными агентами и юристами, которые «помогали» Лионелю покинуть столицу Каталонии.

Через десять дней после новости об окончательном расставании Месси и «Барселоны» главный тренер каталонцев Рональд Куман в общении с прессой заявил, что верит в способности и талант 29-летнего бразильца Филиппе Коутиньо, который уже три с половиной года находится на контракте в клубе, но не отработал и половины затраченных на его приобретение 135 миллионов евро.

«Филиппе нужно еще одна неделя, чтобы набрать форму. После он станет попадать в заявку на матчи. Я рассчитываю на него, потому что он великий игрок. Он может быть важен для «Барселоны». В прошлом году его мучили травмы. Но в этом сезоне я действительно рассчитываю на него», - заявил Куман.

На словах Куман выразил всецелую поддержку Коутиньо, но прошел месяц и пока бразилец отыграл за «Барсу» лишь 24 минуты в катастрофическом поединке Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Что правда, в той игре практически все игроки «блаугранас» выглядели настолько слабыми и неубедительными, что вряд ли стоило бы заострять внимание на неудачном выходе на замену со стороны Филиппе.

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А ведь было время, когда Коутиньо считался одним из лучших атакующих игроков мирового футбола, был маленьким волшебником на «Энфилде» и едва ли не ключевым винтиком командных взаимодействий в сборной Бразилии. Подобного статуса Филиппе достиг в «Ливерпуле», где провел пять лет, но трофеями так и не разжился. Очевидно, последний фактор в совокупности со щедрым финансовым предложением и подбил Коутиньо на то, чтобы в январе 2018-го согласится на переезд в «Барселону», где его видели как человека, который сумеет заменить Неймара.

Если бы Коутиньо тогда не ушел, то можно только представлять, какой статус у бразильца был бы сейчас в болельщицких кругах «красных». Наверное, часть из них точно ратовала бы за то, чтобы установить памятник бразильцу где-то поблизости с «Энфилдом», потому как к блестящей игре и значимости добавились бы и трофеи. После отъезда Коутиньо «красные» выиграли Лигу чемпионов в 2019-м и долгожданное чемпионство в английской Премьер-лиге в 2020-м.

В сезоне-2016/17 именно Филиппе Коутиньо был лучшим в «Ливерпуле» по системе «гол+пас» с 20 очками в активе (13 забитых мячей и 7 результативных передач). Также наряду с Садио Мане бразилец был и лучшим снайпером команды в чемпионате, звание которого уже в сезоне-2017/18 легко забрал в свои руки пришедший из «Ромы» Мохамед Салах, наколотивший феноменальные 32 гола в 36 поединках.

Но главное в том, что в «Ливерпуле» у Коутиньо была особенная роль, позволявшая ему чувствовать себя эдаким свободным художником, творящим шедевры по зову сердца, а не по долгу службы. Каждый раз, когда «красные» оказывались на поле в непростой ситуации их план, казалось бы, упрощался до невозможности – нужно было просто отдать мяч Коутиньо, а уж тот обязательно делал «Энфилд» счастливым. В «Ливерпуле» Филиппе действительно был маленьким волшебником, который, несмотря на присутствие в команде таких фигур, как Луис Суарес, Рахим Стерлинг, Дэниел Старридж и даже Стивен Джеррард, являлся невероятно популярным и был едва ли не главным любимцем трибун.

Коутиньо – очень одаренный футболист, наделенный удивительным набором навыков и требующий свободы действий. Лучше всего он чувствует себя левым фланговым нападающим, но также любит смещаться в центральную зону, а еще склонен много работать с мячом и часто пробивать по воротам. В своем последнем полном сезоне в «Ливерпуле» (2016/17) Коутиньо по ударам за 90 минут (3,92) уступал лишь двум игрокам Премьер-лиги – Серхио Агуэро (4,98) и Дэниелу Старриджу (4,05), но опережал таких мэтров бомбардирского дела, как Златан Ибрагимович (3,79) и Гарри Кейн (3,66). Показательно, что в этом кругу Коутиньо был в компании классических центрфорвардов, но в отличие от этих игроков, Филиппе еще и делал в среднем по 50 передач за матч с точностью в 85%. Именно поэтому степень влияния бразильца на игру команды была невероятной.

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В «Барселоне» подобные функции были отданы на откуп исключительно Лионелю Месси, по причине чего переезд на «Камп Ноу» ознаменовался для Коутиньо настоящим кошмаром. Он потерял функции в команде, отвечать за которые не просто привык, но и был рад, ведь тягаться по значимости с Месси для бразильца было неразрешимой задачей. Аргентинец привык дрейфовать по полю там, где считал нужным, из-за чего Коутиньо нередко «ставал на пути» у Лео, и со стороны именно бразилец выглядел пресловутым «пятым колесом в телеге».

В итоге в «Барселоне» Коутиньо чрезвычайно быстро превратился из футболиста с исключительным статусом в «простого смертного», о чем, к слову, ранее его и предупреждал Юрген Клопп. Британские журналисты вспоминали, как в 2017 году немецкий коуч «Ливерпуля» говорил своему подопечному: «Оставайся в «Ливерпуле», и в твою честь установят памятник. Если же ты решишь уйти в «Баварию», «Барселону» или «Реал», то станешь просто обыкновенным футболистом».

Слова Клоппа оказались пророческими. Уехав в «Барселону» Коутиньо не только лишился потенциального памятника в свою честь неподалеку от «Энфилда», но и лишил сборную Бразилии ключевого игрока, решения которого часто помогали команде добиться большего в неудачно складывающихся матчах. В частности, в последних двадцати поединках за «селесао» Филиппе записал на свой счет только пять голов и три ассиста, хотя еще на ЧМ-2018, когда он едва-едва сменил клуб и провел в «Барсе» лишь полгода, в пяти играх забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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Летом минувшего года на пост главного тренера «Барселоны» был назначен Рональд Куман. Несмотря на стремление руководства «блаугранас» продать Коутиньо, нидерландский специалист сразу обозначил свою позицию – он верит в талант бразильца и готов дать ему очередной шанс, однако травмы буквально уничтожили прошедший сезон для Филиппе. Он провел только 12 матчей в Ла Лиге, в которых записал на свой счет по два забитых мяча и результативные передачи. Когда же успешно проявить себя удалось молодому Педри, то про Коутиньо, который отлеживался где-то в лазарете, как-то очень быстро начали забывать…

Сейчас, когда «Камп Ноу» покинул Месси, ситуация для Коутиньо в очередной раз может измениться. Тренер по-прежнему настроен интегрировать бразильца в свою команду, предполагая, что тот полностью восстановил форму и может быть полезным как в средней линии, так и в атакующей тройке. Коутиньо действительно может дать Куману необходимую в столь сложной ситуации для тренера глубину выбора, ведь бразилец способен конкурировать как с Педри или Френки де Йонгом, так и с фланговыми нападающими. А с атакой у «блаугранас» как раз все достаточно сложно из-за травм Серхио Агуэро, Усмана Дембеле, Мартина Брейтуэйта, а также продолжающегося восстановления Ансу Фати.

Главная проблема заключается в ином – позиции самого Кумана на «Камп Ноу» ныне крайне шаткие. Поговаривают, что руководство «блаугранас» уже оповестило нидерландца, что результаты следующих четырех матчей станут определяющими для тренера в плане его будущего в клубе. Поэтому рисковать в такой ситуации Куман вряд ли станет, хотя для того, чтобы попробовать вновь раскрыть Коутиньо, коучу, вероятно, стоило бы предложить бразильцу ту роль и статус, которые он имел когда-то у Клоппа в «Ливерпуле». И лишь в случае очередного провала можно было бы смело утверждать, что Коутиньо в «Барселоне» уже не нужен. Проблема только в том, что Куман, как и многие другие на его месте, вряд ли поставит интересы одного конкретного игрока выше своих собственных…