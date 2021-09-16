Барселона вскоре может отправить Кумана в отставку

У главного тренера больше нет права на ошибку

  • 16.09.2021 13:50
  • 1391 просмотр
  • 4 комментария
Барселона вскоре может отправить Кумана в отставку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман может покинуть свой пост в ближайшее время.

По данным источника, руководство каталонского клуба может уволить нидерландского специалиста в случае неудачи в ближайших четырех матчах.

«Барселоне» предстоит встретится с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в рамках испанской Примеры, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Напомним, в минувший вторник «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

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Источник — AS

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 16.09.2021 14:55
    0
    Куман везде дно пробьёт.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 16.09.2021 14:38
    +1
    _NATSGUL_, 16.09.2021 14:19
    Я уже последнии полтора года раз 10 читал новости о том, что МОЖЕТ БЫТЬ Кумана отправят в отставку, а тем временем он у руля Барсы и Барса всё дальше и дальше пробивает дно....
    ну тогда лови что супрягой заинтересовались в италии а милевский не платил штрафы гаишникам что им еще писать, не отрывать же задницу от кресла и чухать куда то интервью брать
    Ссылка
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 16.09.2021 14:19
    0
    Я уже последнии полтора года раз 10 читал новости о том, что МОЖЕТ БЫТЬ Кумана отправят в отставку, а тем временем он у руля Барсы и Барса всё дальше и дальше пробивает дно....
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 16.09.2021 14:15
    0
    Комментарий свернут. Показать
    был бы вальверде чуствую всё было бы намного лучше чем сейчас
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