Барселона вскоре может отправить Кумана в отставку

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман может покинуть свой пост в ближайшее время.

По данным источника, руководство каталонского клуба может уволить нидерландского специалиста в случае неудачи в ближайших четырех матчах.

«Барселоне» предстоит встретится с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в рамках испанской Примеры, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Напомним, в минувший вторник «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.