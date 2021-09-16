Барселона вскоре может отправить Кумана в отставку

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман может покинуть свой пост в ближайшее время.
По данным источника, руководство каталонского клуба может уволить нидерландского специалиста в случае неудачи в ближайших четырех матчах.
«Барселоне» предстоит встретится с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в рамках испанской Примеры, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Напомним, в минувший вторник «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.
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Источник — AS
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