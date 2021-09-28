Усик вернулся в Украину, ничья Черноморца и Ингульца, заявка Динамо

Главные новости за 27 сентября на Sport.ua

  • 28.09.2021 06:00
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Усик вернулся в Украину, ничья Черноморца и Ингульца, заявка Динамо
© Украинская правда. Александр Усик

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 сентября.

1. Александр УСИК: «У меня секуха на лобешке и четыре пояса – прикольно». Чемпион вернулся в Украину и поговорил с журналистами.

2. В Мюнхен без Буяльского. Луческу взял на матч с Баварией 24 игрока. Киевское «Динамо» отправилось в Германию на поединок группового этапа Лиги чемпионов.

3. Боевая ничья в Одессе. Ингулец сумел спастись в концовке матча. Игра «Черноморца» в 9-м туре УПЛ получилась очень увлекательной.

4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Интер сильнее, но я думал, что и Шахтер сильнее Шерифа». Наставник оценил предстоящую битву в Лиге чемпионов.

5. Суперлига. Одесское дерби, ремейк финала и сенсация в Черкассах. Обзор самых интересных событий первой игровой недели баскетбольной Суперлиги.

6. Что случилось? У Динамо возникли проблемы с вылетом из Борисполя. Клубный автобус с командой Мирчи Луческу попал в пробку из-за аварии.

7. БЕЛЕНЮК: С кем делать фото на Олимпиаде мне не объясняли. Учился на ошибках. Вторая часть большого интервью с олимпийским чемпионом Токио-2020.

8. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Леоненко – гнилой и скользкий человек». Экс-игрок «Карпат» и «Миная» резко ответил Виктору Леоненко.

9. Чикаго. Ястремская стартовала с победы над третьей ракеткой Франции. Даяна в двух сетах переиграла Ализе Корне.

10. Без Зинченко. Украинец не полетел на матч ПСЖ - Манчестер Сити. Зинченко продолжает восстанавливаться.

Источник — Sport.ua

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