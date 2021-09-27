Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Леоненко – гнилой и скользкий человек»

Экс-игрок «Карпат» и «Миная» резко ответил Виктору Леоненко

  • 27.09.2021 17:05
  • 5476 просмотров
  • 33 комментария
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Леоненко – гнилой и скользкий человек»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший игрок «Миная» и «Карпат» Михаил Кополовец резко ответил на слова Виктора Леоненко, который в студии «Великого футбола» сказал, что «такие как Кополовец, не должны даже подходить к стадиону»:

«Я вообще этого человека не воспринимаю. Это чудак, который просто сидит и получает бабки. Если сравнивать меня с ним, я за свои комментарии никогда в жизни не брал денег. А он сидит на зарплате у «Шахтера» и рассказывает нам о футболе. Вы лучше его пошлите, пусть сходит и выпьет сто грамм водки. Кого-то опускать я не буду. Это он там сидит, пьяная морда, и постоянно оскорбляет футболистов. Вот и все.

Мы лично не знакомы, но когда я был еще в дубле «Закарпатья», то Леоненко там трезвым не видел. Он заканчивал свою карьеру в Ужгороде, когда там были Маковский и Калитвинцев. И я, молодой футболист, мне тогда 16 лет было, видел, как он себя ведет. Трезвым никогда его не видел, всегда полупьяный ходил. Футболист он был шикарный, здесь без разговоров. Но как человек скользкий и гнилой. Я не воспринимаю таких людей, что так оскорбляют футболистов.

Он – никакущий пример для игроков. Посмотрите на его харю, постоянно полупьяную и опухшую. И это он мне будет говорить, что меня нельзя подпускать? То, что он футболистом был 40 лет назад – это уже история. Меня это не интересует.

Его держат на телеканале, потому что он просто клоун в футболе. Этот чудак много футболистов оскорблял.

Если он такой сильный эксперт, б###ь, чего он тогда не примет команду? Уже сто лет сидит там полупьяное на зарплате и рассказывает нам, как в футбол играть. Это уже позавчерашний день. Эксперт, б###ь. Там еще пару таких, как он, есть.

Это чудак, который продался за шахтерские бабки и получает деньги, б###ь, за свои комментарии. Я никогда не получал деньги за свои комментарии, поэтому у меня максимальная свобода слова».

Источник — FanDay

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 27.09.2021 18:15
    0
    Все в точку
    Алкаш проплаченный шахтером, какой клуб такие и « эксперты» на клубном канале
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.09.2021 18:15
    0
    alefteev77, 27.09.2021 17:35
    Знаю Леоненко лично, общался с ним раз 4-5 - абсолютно простой и нормальный человек, не злой, чуток, да и иногда резкий (субъективный) в комментариях, но в украинском футбол есть значительно более паскудные и гнилые персонажи. Так что как человек Леоненко абсолютно нормальный человек, не без недостатков (но у кого их нет), как обычный футболист по-простому воспитан. Как эксперт - он вполне себе норм, так как у него узнаваемость высокая.
    -
    У Виктора Вацко, например, высокомерия в разы больше чем у Леоненко. Хотя Леоненко - легенда футбола, а Вацко - коньюктруный журналист.
    -
    Когда подростком был, Леоненко приезжал к нам в город с Динамо-2, куда его, лучше игрока Украины 90-х, сплавили эффективные менеджеры Суркисы, не продав ни в Германию, ни в Шахтер. Он сидел на скамейке запасных, попросил автограф, он без проблем расписался. Думаю, после статуса звезды Украины доигрывать в Ужгороде - конечно захочется выпить.
    Я тоже этого псевдоэксперта неоднократно видел на детских турнирах в Киеве до того момента пока он Шахтеру не продался. При этом он мог быть действительно с лёгким перегаром.
    Но это ж не значит ,что он за то, что детям грамоты вручал может сейчас такую пургу за деньги в эфире распространять.
    Ссылка
    Sori
    Sori, 27.09.2021 18:13
    0
    Кополовец а ты трезвенник что никогда не бухал? Может ты бухаешь больше Лионенка..
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 27.09.2021 18:09
    +2
    "А он сидит на зарплате у «Шахтера» и рассказывает нам о футболе"
    И не поспоришь...
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 27.09.2021 18:07
    +3
    Очень правильные слова, хоть и сказаны Кополовцем!
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 27.09.2021 18:07
    +2
    alefteev77, 27.09.2021 18:02
    Закарпатье - это вообще край брехунов у меня знакомая из Днепровской области живет там, рассказывает сколько там много брехунов. По уровню брехунов Ужгород может соперничать только с Одессой (эти. думаю, в лидерах Украины по количеству кидал).
    -
    В западных областях Украины брехунов очень много. Там системная общественная проблема, так как люди в быту друг друг лгут. Не все, но большинство.
    Ото тебе гребе, малорос!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 27.09.2021 18:02
    -5
    Zhorik678, 27.09.2021 17:54
    как почитаешь у всех леон плохой а остальные все белые и пушистые а на деле в разы хуже
    Закарпатье - это вообще край брехунов у меня знакомая из Днепровской области живет там, рассказывает сколько там много брехунов. По уровню брехунов Ужгород может соперничать только с Одессой (эти. думаю, в лидерах Украины по количеству кидал).
    -
    В западных областях Украины брехунов очень много. Там системная общественная проблема, так как люди в быту друг друг лгут. Не все, но большинство.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 27.09.2021 17:58
    +1
    Там ще є мерзотник Морозов, той теж на рвотний рефлекс діє... Тай Сабо ще та кончіта! Вацко теж пантавіла - говорун ще той! Зборіщє козлів короче
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:55
    -3
    Zhorik678, 27.09.2021 17:54
    как почитаешь у всех леон плохой а остальные все белые и пушистые а на деле в разы хуже
    Зависть она такая.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 27.09.2021 17:54
    +1
    Міша красава! Всьо в точку ! Браво!
    Ссылка
    Zhorik678
    Zhorik678, 27.09.2021 17:54
    +1
    как почитаешь у всех леон плохой а остальные все белые и пушистые а на деле в разы хуже
    Ссылка
    Standard
    online
    Standard, 27.09.2021 17:53
    +3
    Лєонєнко ватан. Отже вже по-замовчуванню гнила, слизька і підла людина.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 27.09.2021 17:49
    -4
    Вова Бойко, 27.09.2021 17:35
    Ну ви подивіться кого шахтар приглашає в експерти:
    Людей які обіжені судьбою на київське динамо чи суркіса, ліон сабо (футбольне бидло морозов) і вони бризгають жовчю
    Касательно телеканалов Футбол - то отношение к людям и персоналу там значительно лучше чем на телеканалах Коломойского и Суркиса 1+1, сейчас там даже спортивную редакцию ликвидировали. По зарплате там в разы лучше было.
    -
    Цыганык и Франков ничем сильно не отличается от Денисова или Метревели. Говорящие спикеры своих олигархов, которые мало имеют отношения к объективной спортивной журналистике.
    Ссылка
    Archie FireLion
    Archie FireLion, 27.09.2021 17:40
    0
    Зводи його до церкви.
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    CheMP
    CheMP, 27.09.2021 17:40
    -6
    Миша,твои высказывания "это не полноценный голевой момент, а полумомент"(с)
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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:38
    -4
    Ох как горит у Миши от правды.
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    CheMP
    CheMP, 27.09.2021 17:36
    -4
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 27.09.2021 17:35
    -6
    Знаю Леоненко лично, общался с ним раз 4-5 - абсолютно простой и нормальный человек, не злой, чуток, да и иногда резкий (субъективный) в комментариях, но в украинском футбол есть значительно более паскудные и гнилые персонажи. Так что как человек Леоненко абсолютно нормальный человек, не без недостатков (но у кого их нет), как обычный футболист по-простому воспитан. Как эксперт - он вполне себе норм, так как у него узнаваемость высокая.
    -
    У Виктора Вацко, например, высокомерия в разы больше чем у Леоненко. Хотя Леоненко - легенда футбола, а Вацко - коньюктруный журналист.
    -
    Когда подростком был, Леоненко приезжал к нам в город с Динамо-2, куда его, лучше игрока Украины 90-х, сплавили эффективные менеджеры Суркисы, не продав ни в Германию, ни в Шахтер. Он сидел на скамейке запасных, попросил автограф, он без проблем расписался. Думаю, после статуса звезды Украины доигрывать в Ужгороде - конечно захочется выпить.
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 27.09.2021 17:35
    +8
    Ну ви подивіться кого шахтар приглашає в експерти:
    Людей які обіжені судьбою на київське динамо чи суркіса, ліон сабо (футбольне бидло морозов) і вони бризгають жовчю
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 27.09.2021 17:27
    +13
    "на зарплате у «Шахтера» и рассказывает нам о футболе... Это он там сидит, пьяная морда, и постоянно оскорбляет футболистов"
    Не в бровь, а в глаз
    Ссылка
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