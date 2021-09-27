Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Интер сильнее, но я думал, что и Шахтер сильнее Шерифа»

Наставник оценил предстоящую битву в Лиге чемпионов

  • 27.09.2021 21:39
  • 1717 просмотров
  • 9 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Интер сильнее, но я думал, что и Шахтер сильнее Шерифа»
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Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

Игра состоится во вторник, начало в 19:45. Обе команды проиграли свои стартовые матчи.

– Завтра «Шахтер» в пятый раз сыграет в Лиге чемпионов против клуба из Милана. До этого дважды встречались дома с «Интером» и дважды – с «Миланом». В этих четырех матчах «горняки» не забили ни одного мяча: три сухих поражения и нулевая ничья в прошлом году. Вас не беспокоит такая неутешительная статистика? («Спорт-арена»)
– Конечно, «Интер» – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, что очень нелегко сделать. А в этом сезоне, считаю, они даже сильнее. Однако мы – «Шахтер», стараемся всегда именно играть, показать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы также начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам нужно добавить что-то, чтобы хорошо сыграть.

– Вы говорите, что команда Индзаги сильнее, чем команда Конте. Что имеете в виду? («Футбольный формат»)
– Я уже называл причину. Они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими, сильными футболистами. Они потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер, которого я хорошо знаю. Эта команда завоевала Скудетто, чего добиться нелегко, и чувствует большую уверенность в своих силах. Победы всегда помогают улучшить уровень и добавляют ментальности.

– У вас богатый опыт встреч с итальянскими клубами в качестве тренера «Сассуоло», но в «Шахтере» – первая. Не вызывает ли это у вас волнения, не оказывает ли дополнительного давления? И у подопечных Симоне Индзаги вы уже не раз выигрывали. Насколько комфортно вам с командами этого тренера? (112ua.tv)
– Встречались уже много раз: иногда везло больше мне, иногда – ему. Я очень ценю Симоне Индзаги как тренера. Завтра будет интересный матч. Что касается первого вопроса, конечно, не могу сказать, что не чувствую давления. По-другому я не мог бы работать как тренер! Понимаю, что есть ожидания, но для нашей работы это нормально. Моя концентрация – стопроцентно на завтрашней игре с «Интером». А еще у нас в воскресенье очень важный матч с «Динамо», где мы также должны показать хороший футбол. Впереди интересные поединки.

– Вы ожидаете, что «Интер» будет играть в атаку? Симоне Индзаги сказал на пресс-конференции, что в последних поединках они создали много голевых моментов. И еще: обе команды проиграли первые матчи. Как вы себя чувствуете в этой ситуации? (Corriere della Sera)
– Да, верно, обе команды проиграли, но по-разному, потому что «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала». Чего ожидаю от соперника? Не думаю, что «Интер» поменяет подход. Конечно, не знаю, как будет завтра, но я посмотрел матч с «Аталантой» – они провели хороший поединок физически и в атаке. Мы знаем, как они играют. В Лиге чемпионов команда должна быть готова реагировать на все ситуации, что самое главное.

– Есть статистические данные, согласно которым 95 процентов тренеров перед ответственными матчами не называют стартовый состав, и лишь пять смело такую информацию дают. К какой категории относитесь вы? Если ко второй, можете ли назвать одиннадцать ребят на завтра? («Газета по-украински»)
– Я в категории тренеров, которые любят называть стартовый состав своим футболистам. И потом не проблема добавить или изменить какое-то решение по одному игроку. Конечно, сегодня я не буду называть состав на завтра.

– Украина сейчас живет победой Александра Усика. Смотрите ли вы бокс? Если сравнивать боксерский поединок и завтрашний матч, кто в этом противостоянии Усик, а кто Джошуа? (Tribuna.com)
– Я – не человек спорта. Люблю только футбол. Я болен футболом. Если вы хотите узнать ответ, пожалуйста, поговорите со Степаненко или другими ребятами, потому что они лучше меня знают об этом. Я, честно говоря, не знаю. У меня есть много футбольных моментов, по которым есть что думать, так что я оставляю возможность ответить футболистам.

– Что нужно завтра сделать «Шахтеру», чтобы выиграть этот матч? («Вести»)
– Даже если мы завтра сделаем все, что мы можем, это не значит, что мы победим. Я сказал, что «Интер» сильнее, но я также думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа», а в конце концов получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Футбол – это всегда интересно. Я просто знаю, что завтра мы должны быть хороши с мячом и без мяча. Мы должны играть смело. Почти все мои футболисты должны развлекаться на поле, потому что я знаю: если они развлекаются, они могут дать сто процентов. Посмотрим, каким будет результат, но я думаю, что все мной перечисленное для нас очень важно.

– Вы сейчас тренируете за границей, но смотрите итальянский футбол, как играют «Милан», «Ювентус», «Наполи» и остальные? И советую посмотреть бокс – была интересная борьба. (La Repubblica)
– Спасибо за совет. А что касается первой части вопроса, да, я смотрю разные чемпионаты – как Ла Лигу или Премьер-лигу, так и Серию А, потому что я итальянец. Мой интерес всегда больше к футболистам, которых я тренировал. Например, Локателли в «Ювентусе», Капуто в «Сампдории», Вакка в «Венеции». Интересно следить за Италией, потому что много команд поменяли тренеров – Моуриньо, Аллегри, Спаллетти, Сарри, остальные. Смотреть важно – это моя профессия, моя работа, и как итальянцу мне всегда интересно следить за своим чемпионатом.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MAksss
    online
    MAksss, 27.09.2021 22:28 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 22:13
    3го числа поговорил об этом. А сейчас игры ЛЧ на носу. Не обобщай Олег.
    Да ты уже Алексей Горелый горел перед 22 Сеньтября ,календарь переверни и ты своим ртом выиграл суперкубок с разгромом ,а получил в ротик 3-0 от Шахты ,так что лучше бы ты молчал Алеша Горелый Леша Горелый не гори
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    hanter83
    hanter83, 27.09.2021 22:21
    0
    ...так Шахтер и сильнее Шерифа(Сеньер ДЕ....),просто тренерский штаб НЕ ВЫБИРАЛ НИ КАКОЙ ТАКТИКИ,а кинул мяч и пошел в пивную.В это время ЗВЕЗДЫ ШАХТЕРА НЕ ПОНЯЛИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ а проиграли матч сопернику ВЧИСТУЮ,я реально это видел вживую но думал что сплю.КАК ТО ТАК СЕНЬОР ДЕ.....
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 22:13
    0
    Face Control, 27.09.2021 22:07
    Получается вы тогда вообще тихий ужас по сравнению с Шерифом?
    3го числа поговорил об этом. А сейчас игры ЛЧ на носу. Не обобщай Олег.
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    Энди Мир
    Энди Мир, 27.09.2021 22:07
    -1
    Никогда не слышал о исследованиях -что итальянские карликовые зебры семейства отсосуолльных могут рассуждать.
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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 22:07
    0
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 21:56
    Думать и играть, это разные вещи. Да и Шахтёр пока что не сильнее Шерифа
    Получается вы тогда вообще тихий ужас по сравнению с Шерифом?
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 22:00
    +1
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 21:56
    Думать и играть, это разные вещи. Да и Шахтёр пока что не сильнее Шерифа
    шериф сильнее шахты, а шахта сильнее монако
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 21:56
    0
    Думать и играть, это разные вещи. Да и Шахтёр пока что не сильнее Шерифа
    Ссылка
    simon andre
    simon andre, 27.09.2021 21:50
    0
    Зебра думала но оказалось не тем местом .А в том месте у него воздух .
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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 21:41
    -4
    Роберто х не скажет. Удачи великому Шахтёру!
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