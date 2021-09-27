Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Интер сильнее, но я думал, что и Шахтер сильнее Шерифа»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

Игра состоится во вторник, начало в 19:45. Обе команды проиграли свои стартовые матчи.

– Завтра «Шахтер» в пятый раз сыграет в Лиге чемпионов против клуба из Милана. До этого дважды встречались дома с «Интером» и дважды – с «Миланом». В этих четырех матчах «горняки» не забили ни одного мяча: три сухих поражения и нулевая ничья в прошлом году. Вас не беспокоит такая неутешительная статистика? («Спорт-арена»)

– Конечно, «Интер» – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, что очень нелегко сделать. А в этом сезоне, считаю, они даже сильнее. Однако мы – «Шахтер», стараемся всегда именно играть, показать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы также начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам нужно добавить что-то, чтобы хорошо сыграть.

– Вы говорите, что команда Индзаги сильнее, чем команда Конте. Что имеете в виду? («Футбольный формат»)

– Я уже называл причину. Они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими, сильными футболистами. Они потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер, которого я хорошо знаю. Эта команда завоевала Скудетто, чего добиться нелегко, и чувствует большую уверенность в своих силах. Победы всегда помогают улучшить уровень и добавляют ментальности.

– У вас богатый опыт встреч с итальянскими клубами в качестве тренера «Сассуоло», но в «Шахтере» – первая. Не вызывает ли это у вас волнения, не оказывает ли дополнительного давления? И у подопечных Симоне Индзаги вы уже не раз выигрывали. Насколько комфортно вам с командами этого тренера? (112ua.tv)

– Встречались уже много раз: иногда везло больше мне, иногда – ему. Я очень ценю Симоне Индзаги как тренера. Завтра будет интересный матч. Что касается первого вопроса, конечно, не могу сказать, что не чувствую давления. По-другому я не мог бы работать как тренер! Понимаю, что есть ожидания, но для нашей работы это нормально. Моя концентрация – стопроцентно на завтрашней игре с «Интером». А еще у нас в воскресенье очень важный матч с «Динамо», где мы также должны показать хороший футбол. Впереди интересные поединки.

– Вы ожидаете, что «Интер» будет играть в атаку? Симоне Индзаги сказал на пресс-конференции, что в последних поединках они создали много голевых моментов. И еще: обе команды проиграли первые матчи. Как вы себя чувствуете в этой ситуации? (Corriere della Sera)

– Да, верно, обе команды проиграли, но по-разному, потому что «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала». Чего ожидаю от соперника? Не думаю, что «Интер» поменяет подход. Конечно, не знаю, как будет завтра, но я посмотрел матч с «Аталантой» – они провели хороший поединок физически и в атаке. Мы знаем, как они играют. В Лиге чемпионов команда должна быть готова реагировать на все ситуации, что самое главное.

– Есть статистические данные, согласно которым 95 процентов тренеров перед ответственными матчами не называют стартовый состав, и лишь пять смело такую информацию дают. К какой категории относитесь вы? Если ко второй, можете ли назвать одиннадцать ребят на завтра? («Газета по-украински»)

– Я в категории тренеров, которые любят называть стартовый состав своим футболистам. И потом не проблема добавить или изменить какое-то решение по одному игроку. Конечно, сегодня я не буду называть состав на завтра.

– Украина сейчас живет победой Александра Усика. Смотрите ли вы бокс? Если сравнивать боксерский поединок и завтрашний матч, кто в этом противостоянии Усик, а кто Джошуа? (Tribuna.com)

– Я – не человек спорта. Люблю только футбол. Я болен футболом. Если вы хотите узнать ответ, пожалуйста, поговорите со Степаненко или другими ребятами, потому что они лучше меня знают об этом. Я, честно говоря, не знаю. У меня есть много футбольных моментов, по которым есть что думать, так что я оставляю возможность ответить футболистам.

– Что нужно завтра сделать «Шахтеру», чтобы выиграть этот матч? («Вести»)

– Даже если мы завтра сделаем все, что мы можем, это не значит, что мы победим. Я сказал, что «Интер» сильнее, но я также думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа», а в конце концов получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Футбол – это всегда интересно. Я просто знаю, что завтра мы должны быть хороши с мячом и без мяча. Мы должны играть смело. Почти все мои футболисты должны развлекаться на поле, потому что я знаю: если они развлекаются, они могут дать сто процентов. Посмотрим, каким будет результат, но я думаю, что все мной перечисленное для нас очень важно.

– Вы сейчас тренируете за границей, но смотрите итальянский футбол, как играют «Милан», «Ювентус», «Наполи» и остальные? И советую посмотреть бокс – была интересная борьба. (La Repubblica)

– Спасибо за совет. А что касается первой части вопроса, да, я смотрю разные чемпионаты – как Ла Лигу или Премьер-лигу, так и Серию А, потому что я итальянец. Мой интерес всегда больше к футболистам, которых я тренировал. Например, Локателли в «Ювентусе», Капуто в «Сампдории», Вакка в «Венеции». Интересно следить за Италией, потому что много команд поменяли тренеров – Моуриньо, Аллегри, Спаллетти, Сарри, остальные. Смотреть важно – это моя профессия, моя работа, и как итальянцу мне всегда интересно следить за своим чемпионатом.