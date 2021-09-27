Что случилось? У Динамо возникли проблемы с вылетом из Борисполя

Клубный автобус с командой Мирчи Луческу попал в пробку из-за аварии

  • 27.09.2021 21:00
  • 11359 просмотров
  • 58 комментариев
Что случилось? У Динамо возникли проблемы с вылетом из Борисполя
© ФК Динамо Киев

Вылет чартерного рейса киевского «Динамо» в Мюнхен на матч Лиги чемпионов был задержан почти на целый час.

Дело в том, что клубный автобус с командой Мирчи Луческу попал в пробку на Бориспольском шоссе из-за аварии на трассе. При этом молодежная команда киевлян U-19 в аэропорт прибыла без задержек.

29 сентября киевское «Динамо» проведет выездной матч 2-го тура лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00.

В заявку киевлян на поединок вошли 24 футболиста, среди которых нет Виталия Буяльского. 

Источник — Meta-ratings.com.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    SandroKing
    SandroKing, 27.09.2021 22:35
    +1
    Выезжал из Киева в Харьков, так тоже попал в эту пробку. Две правые полосы ремонт, легковушка поворачивала в третью полосу чтобы объехать ремонт и попала под фуру. Осталась только одна левая полоса для движения. Только у нас в час пик могут организовать ремонт на оживленной трассе сразу в двух полосах. При чем совсем недавно на Борщаговке проспект с минимальным трафиком ремонтировали ночью.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 22:34
    0
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:31
    Горячий растворимый гранулированный напиток "TEAmix" со вкусом лесных ягод и витамином С
    Где ты деньги на напиток взял? Опять у мамки спёр, ворюга?
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 22:33
    0
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:31
    Горячий растворимый гранулированный напиток "TEAmix" со вкусом лесных ягод и витамином С
    Скучно в оккупации без боярышника сепар?
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:31
    -2
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 22:22
    Ты там выпиваешь форевер?
    Горячий растворимый гранулированный напиток "TEAmix" со вкусом лесных ягод и витамином С
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 22:31
    +2
    Phoenix, 27.09.2021 22:30
    Зачем там нога если головы нет? ))
    Что бы убегать. Днонецкие - это синоним слова беженец
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 27.09.2021 22:30
    +2
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 22:27
    Как сказал один врач протезисит в днр на приёме одному сепару.: "любить расею можно и без ноги"
    Зачем там нога если головы нет? ))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 22:27
    +2
    .Zp0rt.., 27.09.2021 22:22
    Ордловские сепары сутками гадят на ветках чемпионов. Видимо весело им живётся с чеченами в одной халупе. Сепарня, чем вас сегодня оккупанты кормили? По ICTV сказали, что расея поставки боярышника на лугандонию прекратила. Как вы такой шок пережили?
    Как сказал один врач протезисит в днр на приёме одному сепару.: "любить расею можно и без ноги"
    Ссылка
    MaKs777_pasiv_foreve
    MaKs777_pasiv_foreve, 27.09.2021 22:26
    +1
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:00
    ...но при этом у них самые пыльные вымпела в музее, которыми они сильно гордятся
    Послушай бро, а смарт, это размер какого из твоих органов?
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 27.09.2021 22:25
    -1
    DIiMax2, 27.09.2021 22:13
    Такої гнетючої і безнадійної ЛЧ для Динамо я навіть не пам'ятаю
    ..а я думаю что ТОЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ОЙОЙО!!!!!
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 27.09.2021 22:24
    +2
    DIiMax2, 27.09.2021 22:13
    Такої гнетючої і безнадійної ЛЧ для Динамо я навіть не пам'ятаю
    Сейчас 2021 год. Сезон ЛЧ 21/22. Только второй тур будет! Ты когда в запой ушёл?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 22:23
    +2
    Face Control, 27.09.2021 22:08
    Автобус и правда тихий ужас.
    У тебя есть авто? Или нет денег на такую роскошь у сепара?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.09.2021 22:22
    +2
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:10
    1Иоан.2:16
    Ибо всё, что в мире: ...... гордость житейская, не есть от Господа Бога, но от фанатов динамо, прислужников сатаны
    Ты там выпиваешь форевер?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 22:22
    +4
    Ордловские сепары сутками гадят на ветках чемпионов. Видимо весело им живётся с чеченами в одной халупе. Сепарня, чем вас сегодня оккупанты кормили? По ICTV сказали, что расея поставки боярышника на лугандонию прекратила. Как вы такой шок пережили?
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 27.09.2021 22:19
    +6
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:10
    1Иоан.2:16
    Ибо всё, что в мире: ...... гордость житейская, не есть от Господа Бога, но от фанатов динамо, прислужников сатаны
    Ты дурак?
    Ссылка
    DIiMax2
    DIiMax2, 27.09.2021 22:13
    -8
    Такої гнетючої і безнадійної ЛЧ для Динамо я навіть не пам'ятаю
    Ссылка
    ortomir
    online
    ortomir, 27.09.2021 22:13
    -7
    треба баварцям фото автобуса показати - це фора 0 -3 до початку гри.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:10
    -7
    Phoenix, 27.09.2021 22:03
    А ты чем гордишься? Кроме смайлов буквы выучил?
    1Иоан.2:16
    Ибо всё, что в мире: ...... гордость житейская, не есть от Господа Бога, но от фанатов динамо, прислужников сатаны
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 22:08
    -4
    Kha_Rus, 27.09.2021 21:57
    фууу какой у дырявых убогий автобус , во истину говорят дырявые это один из самых нищих клубов вышедших в Л/Ч
    Автобус и правда тихий ужас.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 27.09.2021 22:07
    0
    Вылет киевского «Динамо». Все уже известно.
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 27.09.2021 22:03
    +6
    --smart--Forever, 27.09.2021 22:00
    ...но при этом у них самые пыльные вымпела в музее, которыми они сильно гордятся
    А ты чем гордишься? Кроме смайлов буквы выучил?
    Ссылка
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