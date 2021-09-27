Что случилось? У Динамо возникли проблемы с вылетом из Борисполя

Вылет чартерного рейса киевского «Динамо» в Мюнхен на матч Лиги чемпионов был задержан почти на целый час.
Дело в том, что клубный автобус с командой Мирчи Луческу попал в пробку на Бориспольском шоссе из-за аварии на трассе. При этом молодежная команда киевлян U-19 в аэропорт прибыла без задержек.
29 сентября киевское «Динамо» проведет выездной матч 2-го тура лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00.
В заявку киевлян на поединок вошли 24 футболиста, среди которых нет Виталия Буяльского.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Ибо всё, что в мире: ...... гордость житейская, не есть от Господа Бога, но от фанатов динамо, прислужников сатаны
Ибо всё, что в мире: ...... гордость житейская, не есть от Господа Бога, но от фанатов динамо, прислужников сатаны
Ибо всё, что в мире: ...... гордость житейская, не есть от Господа Бога, но от фанатов динамо, прислужников сатаны
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