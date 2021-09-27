Что случилось? У Динамо возникли проблемы с вылетом из Борисполя

Вылет чартерного рейса киевского «Динамо» в Мюнхен на матч Лиги чемпионов был задержан почти на целый час.

Дело в том, что клубный автобус с командой Мирчи Луческу попал в пробку на Бориспольском шоссе из-за аварии на трассе. При этом молодежная команда киевлян U-19 в аэропорт прибыла без задержек.

29 сентября киевское «Динамо» проведет выездной матч 2-го тура лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00.

В заявку киевлян на поединок вошли 24 футболиста, среди которых нет Виталия Буяльского.