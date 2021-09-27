Без Зинченко. Украинец не полетел на матч ПСЖ - Манчестер Сити

«Манчестер Сити» отправился в Париж, где во вторник команда сыграет против ПСЖ в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

В составе нет украинца Александра Зинченко, который пропускает последние матчи из-за травмы. Клуб не сообщает о сроках восстановления.

Вратари: Стеффен, Эдерсон, Карсон.

Защитники: Уокер, Диаш, Стоунз, Аке, Ляпорт, Канселу, Уилсон-Эсбранлд.

Хавбеки: Стерлинг, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Бернарду, Фернандиньо, Фоден, Макати.

Форварды: Жезус, Торрес, Марез.

Матч начнется в 22:00.