Боевая ничья в Одессе. Ингулец сумел спастись в концовке матча

Сегодняшние соперники пока не могут порадовать своих болельщиков стабильностью. Несколько удачных матчей у них чередуются с просто провальными. Поэтому оба клуба сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы, проиграв по 5 матчей из 8. К тому же «Ингулец» еще успел и вылететь из Кубка Украины, потерпев поражение на ранней стадии турнира от клуба второй лиги «ЛНЗ».

Первый тайм прошел с игровым преимуществом хозяев поля. Хотя одесситы старались больше действовать на контратаках, именно они создали несколько голевых моментов еще в самом начале поединка.

Так, на 9-й минуте после розыгрыша углового Авагимян с левого фланга навесил мяч в район линии вратарской площади, где абсолютно без опеки защитников остался Дубко. Бил он головой в правый от себя угол, но не попал. Голкипер «Ингульца» Гальчук лишь взглядом проводил мяч и уже ничем бы не помог команде, если бы он летел в створ ворот.

Вскоре на 14-й минуте Цитаишвили решил нанести удар из-за пределов штрафной площади, однако и в этом эпизоде мяч разминулся со штангой. Далее могли отличиться Смирный, Путря, Ванат и Авагимян, но в некоторых моментах удачно действовала оборона гостей, а в других футболистов «Черноморца» подводила неточность.

У «Ингульца» были две хорошие возможности, чтобы выйти вперед. На 30-й минуте Шарай убежал к воротам соперников, но не сумел обыграть Путрю и момент был потерян. А затем на 38-й минуте партнеры вывели один на один с Кучеруком опытного форварда Ситало. Казалось, что гол неминуем, однако голкипер моряков выиграл эту мини-дуэль и спас свою команду.

И буквально тут же одесситы наказали оппонентов за такую расточительность. Смирный сам начал атаку и сам же ее завершил. А помогали ему в этом Цитаишвили и Ванат. Полузащитник «Черноморца» оказался с мячом прямо перед воротами Гальчука и показал Ситало как надо реализовывать свой шанс.

Впрочем, на 44-й минуте «Ингулец» мог отыграться, когда после несильного удара головой Полегенько мяч по высокой траектории полетел в ворота. Отчаянный прыжок Кучерука уже был неуместным, но одесситов спасла перекладина.

Сразу после перерыва команды создали по опасному моменту. На 47-й минуте Ковалев подключился к атаке и с близкого расстояния не стал бить по воротам, а попытался сделать передачу. Но ему помешал Дубко. А через три минуты Михайленко отважился на дальний удар. Мяч летел в ворота, однако Гальчук не без труда его парировал.

Игра и в дальнейшем проходила с переменным успехом, причем активно выбегали вперед как одни, так и другие. На 60-й минуте во второй раз в этом поединке упустил свой голевой момент Ситало. Теперь после передачи справа от Полегенко, он бил головой примерно с одиннадцатиметровой отметки, но в ворота не попал. Через пять минут из пределов штрафной площади пробил рядом со штангой Козак. А на 67-й минуте Ванат в «ближнем бою» не сумел переиграть вратаря «Ингульца».

На 69-й минуте опять в центре внимания оказались Ситало и Кучерук. После подачи углового нападающий бил головой, а вратарь вовремя среагировал на этот удар. Забегая вперед, отмечу, что через десять минут Кучерук снова удачно отбил мяч из-под перекладины после удара все того же Ситало. А между этими эпизодами на 74-й минуте грубо ошибся центральный защитник гостей Ковалев. Мяч перехватил Бугай и убежал к воротам Гальчука. Момент был по-настоящему голевой, однако одессит решил не сближаться с вратарем и пробил неточно.

Концовка матча прошла с преимуществом «Ингульца», который пытался во чтобы то ни стало сравнять счет. И добился-таки своего. На 86-й минуте Брагару в своей штрафной площади сбил Мельничука и арбитр матча указал на точку. Пенальти четко реализовал Бартулович.

До последних секунд обе команды пытались вырвать победу и в компенсированное время каждая из них могла это сделать. Но все было тщетно. Ничья 1:1.

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Черноморец» - «Ингулец» - 1:1.

Смирный, 39 - Бартулович, 87 (пен).

Смирный, 52, Путря, 54, С. Кравченко, 73 - Ковалев, 76, Поспелов, 77.

«Черноморец»: Кучерук - Путря, Кадири (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух - Михайленко, С. Кравченко (Исаенко, 77) - Цитаишвили, Смирный (Тлумак, 59), Авагимян (Брагару, 78) - Ванат (Бугай, 70).

«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Мельничук, 14) - Запорожец, Коваленко (Плохотнюк, 58) - Полегенько, Козак (Бартулович, 81), Шарай - Ситало (Гопей, 81).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА