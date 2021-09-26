9-й тур
Черноморец
0 : 0
Ингулец
27.09.2021 19:30

Черноморец – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.09.2021 00:49
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Черноморец – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Ингулец

В воскресенье, 26-го сентября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 19:30.

Коллектив Сергея Лавриненко в новом сезоне сумел набрать максимум очков лишь в матчах против команд, которые являются его соседями по турнирной таблице на данный момент – «Мариуполя» (3:0) и «Ингульца» (2:1), а еще один балл «козаки» приписали себе после игры против киевского «Динамо» (1:1), что стало одной из сенсаций на старте чемпионата. Однако сейчас «Ингулец» вновь находится внутри серии из трех поражений кряду, одно из которых потянуло за собой сенсационный вылет из Кубка Украины по итогам противостояния против ЛНЗ Черкассы (1:2). Теперь, пришла очередь и одесскому «Черноморца» противостоять команде из Петрово, вот только она свой билет в 1/8 финала Кубка в борьбе против «Прикарпатья» (4:1) завоевать все-таки сумела.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ингулец».

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Александр Снитко, Sport.ua

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