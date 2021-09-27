27 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец » и «Ингулец» (1:1).
Черноморец – Ингулец – 1:1. Как Одесса выпустила победу. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Смирный, 39 мин.
ГОЛ! 1:1. Бартулович, 87 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Младен Бартулович (Ингулец).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Черноморец).
Источник — Sport.ua
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