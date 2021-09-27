9-й тур
Черноморец
1 : 1
Ингулец
27.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Ингулец – 1:1 Как Одесса выпустила победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ

  • 27.09.2021 22:20
  • 51 просмотр
  • 0 комментариев
Черноморец – Ингулец – 1:1 Как Одесса выпустила победу. Видео голов и обзор
© ФК Черноморец Одесса

27 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец » и «Ингулец» (1:1).

Черноморец – Ингулец – 1:1. Как Одесса выпустила победу. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Смирный, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Бартулович, 87 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
87' ГОЛ ! С пенальти забил Младен Бартулович (Ингулец).
39' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Черноморец).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности