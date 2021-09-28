МОРОЗ: «Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса»

В матче 9-го тура УПЛ «Черноморец» и «Ингулец» сыграли вничью 1:1. Главный тренер одесского клуба Юрий Мороз прокомментировал встречу, а также рассказал об инциденте, когда команда добиралась на матч.

«Жаль, что сыграли вничью с хорошей командой «Ингулец». Во втором тайме немного не дотерпели, не сыграли на том характере и силе, необходимой для достижения положительного результата.

Сходить команде в церковь? Думали (улыбается прим.). Результат реализации тех моментов - это определенное мастерство, стабильность, уверенность. Команда крепнет, но пока, к сожалению, нет результата. Хотя сегодня могли решить этот вопрос. А по поводу везений, думаю, с каждой тренировкой и игрой, футболисты будут прибавлять в мастерстве и будут исполнять те моменты, переводить их в забитые мячи.

Были эксцессы во время езды на матч. Не могу их так описать, я это видел, бросали что-то под колеса, бросали шины под колеса. Что нам остается делать? Нам, знаете как, первый этап нужно добраться до стадиона, а второй этап уже хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось», - сказал Мороз.

Напомним, что между ультрас «Черноморца» и клубом существует конфликт. Фанов не устраивает, что в команде играет много арендованных футболистов. Ранее ультрас уже атаковали автобус с командой.