9-й тур
Черноморец
1 : 1
Ингулец
27.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МОРОЗ: «Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса»

Ультрас «Черноморца» не принимают новую одесскую команду

  • 28.09.2021 04:34
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  • 1 комментарий
МОРОЗ: «Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса»
© ФК Черноморец. Юрий Мороз

В матче 9-го тура УПЛ «Черноморец» и «Ингулец» сыграли вничью 1:1. Главный тренер одесского клуба Юрий Мороз прокомментировал встречу, а также рассказал об инциденте, когда команда добиралась на матч.

«Жаль, что сыграли вничью с хорошей командой «Ингулец». Во втором тайме немного не дотерпели, не сыграли на том характере и силе, необходимой для достижения положительного результата.

Сходить команде в церковь? Думали (улыбается прим.). Результат реализации тех моментов - это определенное мастерство, стабильность, уверенность. Команда крепнет, но пока, к сожалению, нет результата. Хотя сегодня могли решить этот вопрос. А по поводу везений, думаю, с каждой тренировкой и игрой, футболисты будут прибавлять в мастерстве и будут исполнять те моменты, переводить их в забитые мячи.

Были эксцессы во время езды на матч. Не могу их так описать, я это видел, бросали что-то под колеса, бросали шины под колеса. Что нам остается делать? Нам, знаете как, первый этап нужно добраться до стадиона, а второй этап уже хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось», - сказал Мороз.

Напомним, что между ультрас «Черноморца» и клубом существует конфликт. Фанов не устраивает, что в команде играет много арендованных футболистов. Ранее ультрас уже атаковали автобус с командой.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 04:35
    0
    ультрас возмущены что их клуб чернодупль
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