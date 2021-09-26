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Ингулец
27.09.2021 19:30

Черноморец - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесситы еще не побеждали на своем поле в новом сезоне Премьер-Лиги

  • 26.09.2021 19:35
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  • 1 комментарий
Черноморец - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Ингулец

В понедельник 27 сентября в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Черноморец» будет принимать «Ингулец». 

«Черноморец»

После возвращения в Премьер-Лигу одесситы не совсем удачно стартовали в новом сезоне. Из восьми матчей они выиграли только один (в гостях у «Мариуполя» 3:2), два раза сыграли вничью и потерпели пять поражений. 

Самое неприятное для болельщиков команды, это большое количество пропущенных мячей - 21. По такому показателю «Черноморец» занимает предпоследнее 15-е место, уступая только все тому же «Мариуполю», у которого в пассиве 23 гола. 

Еще один грустный момент для поклонников одесского клуба, так это то, что моряки еще ни разу не порадовали их домашней победой. Впрочем, если говорить в целом, команда сейчас смотрится гораздо интереснее, чем на старте чемпионата. Так что успехи к «Черноморцу» наверняка должны прийти.   

«Ингулец»

Что касается подопечных Сергея Лавриненко, то они тоже выступают неровно. На старте сезона «Ингулец» потерпел три поражения. Затем последовала серия с набранными очками (2 победы и 1 ничья). И снова два проигрыша подряд. Сюда же можно добавить и неудачу в кубковом матче 1/16 финала против клуба второй лиги ЛНЗ. Его футболисты из Петрово проиграли со счетом 1:2 и выбыли из турнира на ранней стадии. 

В предыдущем туре «Ингулец» на своем поле уступил «Колосу» 0:2. При этом гости тогда еще не реализовали пенальти. Справедливости ради надо отметить, что тогда хозяева поля забили два мяча, но оба раза арбитр отменял взятие ворот. 

В общем, сложно сказать чего ждать от соперников. Но то, что обе команды будут стремиться к тому, чтобы взять очки, это несомненно.  

Статистика встреч

В чемпионатах Украины в Премьер-Лиге «Черноморец» и «Ингулец» еще ни разу не встречались, так что для них это будет дебютная встреча. А вот в первой лиге в сезоне 2019-2020 годов команды провели два матча. В Одессе победили гости 3:0, а во втором круге была зафиксирована ничья 0:0. 

Ориентировочные составы: 

«Черноморец»: Паламарчук, Путря, Кадири, Дубко, Вантух, Кравченко, Михайленко,  Цитаишвили, Авагимян, Исаенко, Ванат
 
«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш, Шарай, Бартулович,  Коваленко, Запорожец, Полегенько, Ситало

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27 сентября, понедельник

«Черноморец» – «Ингулец»
Одесса. Стадион «Черноморец». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЧЕРНОМОРЕЦ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 26.09.2021 20:14
    0
    порвём как Тузик грелку!
    Черноморец 4-1 Ингулец
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