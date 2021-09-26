В понедельник 27 сентября в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Черноморец» будет принимать «Ингулец».

«Черноморец»

После возвращения в Премьер-Лигу одесситы не совсем удачно стартовали в новом сезоне. Из восьми матчей они выиграли только один (в гостях у «Мариуполя» 3:2), два раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Самое неприятное для болельщиков команды, это большое количество пропущенных мячей - 21. По такому показателю «Черноморец» занимает предпоследнее 15-е место, уступая только все тому же «Мариуполю», у которого в пассиве 23 гола.

Еще один грустный момент для поклонников одесского клуба, так это то, что моряки еще ни разу не порадовали их домашней победой. Впрочем, если говорить в целом, команда сейчас смотрится гораздо интереснее, чем на старте чемпионата. Так что успехи к «Черноморцу» наверняка должны прийти.

«Ингулец»

Что касается подопечных Сергея Лавриненко, то они тоже выступают неровно. На старте сезона «Ингулец» потерпел три поражения. Затем последовала серия с набранными очками (2 победы и 1 ничья). И снова два проигрыша подряд. Сюда же можно добавить и неудачу в кубковом матче 1/16 финала против клуба второй лиги ЛНЗ. Его футболисты из Петрово проиграли со счетом 1:2 и выбыли из турнира на ранней стадии.

В предыдущем туре «Ингулец» на своем поле уступил «Колосу» 0:2. При этом гости тогда еще не реализовали пенальти. Справедливости ради надо отметить, что тогда хозяева поля забили два мяча, но оба раза арбитр отменял взятие ворот.

В общем, сложно сказать чего ждать от соперников. Но то, что обе команды будут стремиться к тому, чтобы взять очки, это несомненно.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины в Премьер-Лиге «Черноморец» и «Ингулец» еще ни разу не встречались, так что для них это будет дебютная встреча. А вот в первой лиге в сезоне 2019-2020 годов команды провели два матча. В Одессе победили гости 3:0, а во втором круге была зафиксирована ничья 0:0.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Паламарчук, Путря, Кадири, Дубко, Вантух, Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян, Исаенко, Ванат



«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш, Шарай, Бартулович, Коваленко, Запорожец, Полегенько, Ситало

27 сентября, понедельник