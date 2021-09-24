Крутое интервью Беленюка, поражение Мотора, Милевский завершил карьеру

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 сентября.

1. Жан БЕЛЕНЮК: «Мое золото - страшный сон для некоторых людей». Олимпийский чемпион Токио-2020 дал большое интервью Sport.ua.

2. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины. Завершились поединки 1/16 финала национального кубка.

3. Проверка грандом. Мотор на выезде проиграл Барселоне в матче Лиги чемпионов. Запорожцы потерпели поражение в столице Каталонии.

4. ВИДЕО. Артем Милевский объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Динамо» объявил об этом на стадионе клуба.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты Галич возглавил тренер из Испании. Карлос Инарехос будет работать в Укарине.

6. Бущан довызван в сборную Украины на октябрьские матчи. Вратарь «Динамо» переведен из резервного списка в основной.

7. Джеко, Пьянич и экс-игрок Зари. Заявка боснийцев на матч с Украиной. Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выписали крупный штраф за драку болельщиков. Киевский клуб получил наказание от УАФ.

9. Они выступят перед Усиком. Албанец толкнул украинца на дуэли взглядов. Флориан Марку некорректно повел себя по отношению к Максиму Продану.

10. Три удара мимо и низкая точность пасов. Статистика Ярмоленко против МЮ. Стали известны ключевые цифры украинца в поединке против «красных дьяволов».