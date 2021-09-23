Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

С 21 по 23 сентября состоялись матчи стадии 1/16 финала Кубка Украины.
Определены все участники 1/8 финала. С этой стадии вступят в борьбу 5 клубов УПЛ, участники текущего евросезона.
Жеребьевка 1/8 финала состоится в Киеве в Доме футбола в пятницу, 24 сентября, в 12:00.
1/16 финала Кубка Украины
21 сентября
- Николаев – Рух Львов – 0:3
- Металлист Харьков – Десна Чернигов - 2:1
22 сентября
- Таврия Симферополь – Александрия – 1:3
- ЛНЗ Черкасcы – Ингулец Петрово – 2:1
- Волынь Луцк – Мариуполь – 0:0 (пен. 5:6)
- ВПК-Агро – Днепр-1 – 1:2
- Oболонь Киев – Верес Ровно – 0:1
23 сентября
- Эпицентр Дунаевцы – Металлист 1925 Харьков – 0:1
- Горняк-Спорт – Львов – 0:2
- Прикарпатье Ивано-Франковск – Черноморец Одесса – 1:4
- Альянс Липовая Долина – Минай – 3:2
В 1/8 финала Кубка Украины сыграют:
Команды УПЛ, участники еврокубков
- Динамо Киев
- Шахтер Донецк
- Заря Луганск
- Колос Ковалевка
- Ворскла Полтава
Команды УПЛ, победившие в матчах 1/16 финала
- Рух Львов
- Александрия
- Днепр-1
- Мариуполь
- Верес Ровно
- Металлист 1925 Харьков
- Львов
- Черноморец Одесса
Команды Первой и Второй лиг
- Металлист Харьков (1 лига)
- Альянс Липовая Долина (1 лига)
- ЛНЗ Черкассы (2 лига)
Источник — Sport.ua
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