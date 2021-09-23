Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Завершились поединки 1/16 финала национального кубка

  • 23.09.2021 21:20
  • 4360 просмотров
  • 5 комментариев
Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
© УАФ

С 21 по 23 сентября состоялись матчи стадии 1/16 финала Кубка Украины.

Определены все участники 1/8 финала. С этой стадии вступят в борьбу 5 клубов УПЛ, участники текущего евросезона.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в Киеве в Доме футбола в пятницу, 24 сентября, в 12:00.

1/16 финала Кубка Украины

21 сентября

  • Николаев – Рух Львов – 0:3
  • Металлист Харьков – Десна Чернигов - 2:1

22 сентября

  • Таврия Симферополь – Александрия – 1:3
  • ЛНЗ Черкасcы – Ингулец Петрово – 2:1
  • Волынь Луцк – Мариуполь – 0:0 (пен. 5:6)
  • ВПК-Агро – Днепр-1 – 1:2
  • Oболонь Киев – Верес Ровно – 0:1

23 сентября

  • Эпицентр Дунаевцы – Металлист 1925 Харьков – 0:1
  • Горняк-Спорт – Львов – 0:2
  • Прикарпатье Ивано-Франковск – Черноморец Одесса – 1:4
  • Альянс Липовая Долина – Минай – 3:2

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют:

Команды УПЛ, участники еврокубков

  • Динамо Киев
  • Шахтер Донецк
  • Заря Луганск
  • Колос Ковалевка
  • Ворскла Полтава

Команды УПЛ, победившие в матчах 1/16 финала

  • Рух Львов
  • Александрия
  • Днепр-1
  • Мариуполь
  • Верес Ровно
  • Металлист 1925 Харьков
  • Львов 
  • Черноморец Одесса

Команды Первой и Второй лиг

  • Металлист Харьков (1 лига)
  • Альянс Липовая Долина (1 лига)
  • ЛНЗ Черкассы (2 лига)

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 23.09.2021 22:25
    0
    kaka, 23.09.2021 22:06
    жду пару Динамо-Ярославский
    ЖДУ пару Суркис Металлист
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 22:25
    0
    kaka, 23.09.2021 22:06
    жду пару Динамо-Ярославский
    ЖДУ пару Суркис Металлист
    Ссылка
    kaka
    kaka, 23.09.2021 22:06
    +1
    жду пару Динамо-Ярославский
    Ссылка
    A1Vm
    A1Vm, 23.09.2021 21:49
    0
    Александрия - Динамо.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 23.09.2021 21:43
    +5
    Ну эта троица не из УПЛ, ещё пошумит в 1/8! А может и в следующих стадиях...
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