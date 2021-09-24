Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22 состоится в Киеве в Доме футбола в пятницу, 24 сентября, начало – в 12:00. За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube.
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся 5 представителей Украины в еврокубках – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей – 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
Участники 1/8 финала Кубка Украины:
- Динамо Киев (еврокубки)
- Шахтер Донецк (еврокубки)
- Заря Луганск (еврокубки)
- Колос Ковалевка (еврокубки)
- Ворскла Полтава (еврокубки)
- Рух Львов
- Александрия
- Днепр-1
- Мариуполь
- Верес Ровно
- Металлист 1925 Харьков
- Львов
- Черноморец Одесса
- Металлист Харьков (1 лига)
- Альянс Липовая Долина (1 лига)
- ЛНЗ Черкассы (2 лига)
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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