Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября в 12:00 видеотрансляцию процедуры жеребьевки

  • 24.09.2021 00:27
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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22 состоится в Киеве в Доме футбола в пятницу, 24 сентября, начало – в 12:00. За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся 5 представителей Украины в еврокубках – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Участники 1/8 финала Кубка Украины:

  • Динамо Киев (еврокубки)
  • Шахтер Донецк (еврокубки)
  • Заря Луганск (еврокубки)
  • Колос Ковалевка (еврокубки)
  • Ворскла Полтава (еврокубки)
  • Рух Львов
  • Александрия
  • Днепр-1
  • Мариуполь
  • Верес Ровно
  • Металлист 1925 Харьков
  • Львов 
  • Черноморец Одесса
  • Металлист Харьков (1 лига)
  • Альянс Липовая Долина (1 лига)
  • ЛНЗ Черкассы (2 лига)

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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