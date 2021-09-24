Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22 состоится в Киеве в Доме футбола в пятницу, 24 сентября, начало – в 12:00. За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся 5 представителей Украины в еврокубках – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Участники 1/8 финала Кубка Украины:

Динамо Киев (еврокубки)

Шахтер Донецк (еврокубки)

Заря Луганск (еврокубки)

Колос Ковалевка (еврокубки)

Ворскла Полтава (еврокубки)

Рух Львов

Александрия

Днепр-1

Мариуполь

Верес Ровно

Металлист 1925 Харьков

Львов

Черноморец Одесса

Металлист Харьков (1 лига)

Альянс Липовая Долина (1 лига)

ЛНЗ Черкассы (2 лига)

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция