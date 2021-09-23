Три удара мимо и низкая точность пасов. Статистика Ярмоленко против МЮ

Накануне «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко выбил в 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, не сумев отличиться голевыми действиями.

В целом статистика Ярмоленко в поединке против «красных дьяволов» оказалась не самой успешной:

Минут на поле: 97

Все действия/удачные: 63/41%

Удары/в створ: 3/0

xG: 0,21

Передачи/точные: 27/63%

Обводки/успешные: 6/2

Единоборства/выигранные: 20/45%

Отметим, что в нынешнем сезоне в среднем точность пасов Ярмоленко в играх за Вест Хэм составляет 70%, а в матчах за сборную Украины – 83%.