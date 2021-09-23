Три удара мимо и низкая точность пасов. Статистика Ярмоленко против МЮ

Накануне «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко выбил в 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, не сумев отличиться голевыми действиями.
В целом статистика Ярмоленко в поединке против «красных дьяволов» оказалась не самой успешной:
Минут на поле: 97
Все действия/удачные: 63/41%
Удары/в створ: 3/0
xG: 0,21
Передачи/точные: 27/63%
Обводки/успешные: 6/2
Единоборства/выигранные: 20/45%
Отметим, что в нынешнем сезоне в среднем точность пасов Ярмоленко в играх за Вест Хэм составляет 70%, а в матчах за сборную Украины – 83%.
Источник — Wyscout
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.