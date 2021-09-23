Три удара мимо и низкая точность пасов. Статистика Ярмоленко против МЮ

Стали известны ключевые цифры украинца в поединке против «красных дьяволов»

  • 23.09.2021 20:16
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  • 1 комментарий
Три удара мимо и низкая точность пасов. Статистика Ярмоленко против МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко выбил в 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, не сумев отличиться голевыми действиями.

В целом статистика Ярмоленко в поединке против «красных дьяволов» оказалась не самой успешной:

Минут на поле: 97
Все действия/удачные: 63/41%
Удары/в створ: 3/0
xG: 0,21
Передачи/точные: 27/63%
Обводки/успешные: 6/2
Единоборства/выигранные: 20/45%

Отметим, что в нынешнем сезоне в среднем точность пасов Ярмоленко в играх за Вест Хэм составляет 70%, а в матчах за сборную Украины – 83%.

Источник — Wyscout

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 23.09.2021 20:19
    0
    Ярмола,красава!
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