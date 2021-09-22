Ярмоленко проходит дальше. Вест Хэм выбил Ман Юнайтед из Кубка лиги

22 сентября состоялись 6 матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Вест Хэм» выбил «Манчестер Юнайтед» из турнира (1:0). Единственный гол в поединке забил Мануэль Лансини на 9-й минуте матча. Украинский вингер Андрей Ярмоленко отыграл за «молотобойцев» весь матч.

А вот у МЮ португалец Криштиану Роналду не был заявлен на игру. Интересно, что на минувшем уик-энде эти же команды сыграли матч АПЛ, и тогда победили манкунианцы (2:1).

Кубок Английской лиги

1/16 финала, 22 января

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:1

Гол: Лансини, 9.

Брайтон – Суонси – 2:0

Арсенал – Уимблдон – 3:0

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:2 (идут пенальти)

Миллуол – Лестер – 0:2

Челси – Астон Вилла – 1:1 (идут пенальти)