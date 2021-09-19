5-й тур
Брайтон
2 : 1
Лестер
19.09.2021, FT

АПЛ. Ярмоленко едва не спас Вест Хэм от поражения от Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду снова забил

  • 19.09.2021 18:05
  • 9614 просмотров
  • 25 комментариев
АПЛ. Ярмоленко едва не спас Вест Хэм от поражения от Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в драматичном матче на выезде обыграл «Вест Хэм» - 2:1. Победный гол Джесси Лингард забил на 89-й минуте. После этого на 95-й минуте «Вест Хэм» получил право на пенальти, но Марк Нобл не забил его.

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 68-й минуте вместо Николи Влашича. В тот момент счет был 1:1. Именно украинец заработал пенальти, который не забил Нобл.

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: 1:0 – 30 Бенрахма, 1:1 – 35 Роналду, 1:2 – 89 Лингард.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4).

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).

Незабитый пенальти: Нобл 90+5

В другом матче дня «Лестер» неожиданно на выезде проиграл «Брайтону» с аналогичным счетом – 1:2.

«Брайтон» - «Лестер» - 2:1
Голы: 1:0 – 35, пенальти Мопе, 2:0 – 50 Уэлбек, 2:1 – 61 Варди.

«Брайтон» – Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Мвепу, 62), Лаллана, Биссума (Модер, 79), Уэлбек (Берн, 70), Троссард, Мопе.

«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Вестергор, Сеюнджю, Бертран (Кастань, 68), Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Барнс, Варди.

Предупреждения: Велтман (20), Ндиди (44), Санчес (90).

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    vishu, 19.09.2021 18:58
    0
    odiniznashih, 19.09.2021 18:45
    А в чем смысл иметь в команде за такие деньги такого игрока?
    Да, он забивает много, но когда вся команда играет на него.
    В прошлом сезоне в Юве он забил 29 мячей, а всего Юве забил 77.
    А Аталанта не имея таких звезд забила 90.
    Ну він мене завжди бісить. Боліли ниють, що на Мессі вся команда грає, так хай подивляться скільки передач гольових той Мессі роздає. Ф порівняють цю статистику з Ронналду. Тоді стане зрозуміло, на кого грає вся команда, а хто грає на команду Лео топ, без варіантів
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    vishu
    vishu, 19.09.2021 18:56
    +1
    manticora1990, 19.09.2021 18:31
    Два чистейших пенальти!!!
    Дві симуляції, баньки роззуй! Жовту треба було давати
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    Chemist
    Chemist, 19.09.2021 18:54
    0
    Чистокровні англійці і пенальті - це як мавпа з гранатою..
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 19.09.2021 18:49
    +2
    dd dent, 19.09.2021 18:46
    Не понятно чего, но смахивает на крайне предвзятое отношение к игроку
    Нужно учить язык и общаться, ходить на мероприятия. Не владею информацией, как у Ярмоленко с английским, но языковой барьер часто является преградой для того, чтобы футболист успешно интегрировался в клубе. Зинченко бегло говорит по-английски, завел друзей, позитивен и ему много прощается.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 19.09.2021 18:46
    +1
    Не понятно чего, но смахивает на крайне предвзятое отношение к игроку
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 19.09.2021 18:46
    +1
    jugulator, 19.09.2021 18:39
    Две чистейших симуляции.
    Сначала вроде реальное нарушение, а потом симуляция, т.к. начал падать еще до контакта.
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 19.09.2021 18:45
    +1
    vishu, 19.09.2021 18:10
    Крістінка мене бісить просто жесть. так, це один з 2 кращих футболістів планети, але його поведінка - це дно. постійні нирки в штрафному і випрошування пенальті - це дно. тим більше, на повторах було видно явну симуляцію з його боку. жовту треба було давати.
    А в чем смысл иметь в команде за такие деньги такого игрока?
    Да, он забивает много, но когда вся команда играет на него.
    В прошлом сезоне в Юве он забил 29 мячей, а всего Юве забил 77.
    А Аталанта не имея таких звезд забила 90.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 19.09.2021 18:44
    -1
    Сегодняшняя ситуация показала уровень авторитета Ярмолы в клубе.
    Он на поле (и он штатный пенальтист сборной), но пробить пеналь выпускают нового игрока.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 19.09.2021 18:44
    0
    PETP0, 19.09.2021 18:42
    Ну, то что Моес не тренер доказано историей.
    Моес сначала спас ВестХэм от вылета, а потом вывел в еврокубки.
    Это доказывает, что он хороший тренер (как минимум для АПЛ).
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 19.09.2021 18:43
    +4
    Валентин Вітковський, 19.09.2021 18:23
    Мойєс??????????
    Випустити на пенальті з лавки...
    Тренер ДЮСШ БИ ТАК НЕ ВЧИНИВ...
    Саутгейт на ЄВРО так самом зробив й обидва його пенальтісти обісралися.
    Гравець повинен відчути м'яч й розігритися, й тільки потім бити пеналь...
    Ссылка
    PETP0
    PETP0, 19.09.2021 18:42
    +1
    Ну, то что Моес не тренер доказано историей.
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 19.09.2021 18:39
    +5
    manticora1990, 19.09.2021 18:31
    Два чистейших пенальти!!!
    Две чистейших симуляции.
    Ссылка
    manticora1990
    manticora1990, 19.09.2021 18:31
    -4
    vishu, 19.09.2021 18:10
    Крістінка мене бісить просто жесть. так, це один з 2 кращих футболістів планети, але його поведінка - це дно. постійні нирки в штрафному і випрошування пенальті - це дно. тим більше, на повторах було видно явну симуляцію з його боку. жовту треба було давати.
    Два чистейших пенальти!!!
    Ссылка
    Валентин Вітковський
    Валентин Вітковський, 19.09.2021 18:23
    +11
    Мойєс??????????
    Випустити на пенальті з лавки...
    Тренер ДЮСШ БИ ТАК НЕ ВЧИНИВ...
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 19.09.2021 18:22
    +2
    Primovocatus, 19.09.2021 18:16
    А чайки летят уже высоко. Я им помашу рукой. Лестер.) Нашли кому проигрывать.
    Брайтон вообще в лидеры затесался, да и 2 гола Лестера оменили - бывает..
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 18:16
    +5
    А чайки летят уже высоко. Я им помашу рукой. Лестер.) Нашли кому проигрывать.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 18:15
    +4
    Может быть и спас, если бы доверили пробить. Ну вышло иначе. Вот если вратарь выходит на пенальти, и команда выигрывает, то он герой. А когда выпускают свежего игрока, и он не забил, то крышка.
    Тот же Лингард был героем прошлого сезона в ВХ, где был в аренде. И он же прибил своих кормильцев. Но перед этим убил игру с Янг Бойз.
    И всё это череда напряженных матчей, где произойти может всё, что угодно. Как вчера в баскетболе Парма - Прометей.
    Ведь это не 1 на 1, а соперничество коллективов.
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    bzzzzz
    bzzzzz, 19.09.2021 18:14
    +2
    мю пока что в этом сезоне полный ноль. на игру больно смотреть. игры как таковой впринцепи нет, все надежды что ктото пропрется.
    Санче это провал года. купили чувака за 100 лямов, которые показывает ровно ничего. Тот же Лингард и Гринвуд в сто раз круче.
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    vishu
    vishu, 19.09.2021 18:13
    +9
    надіюсь, вболівальники ВХ не будуть мовчати і скажуть якось чи напишуть Мойєсу все, що про нього думають
    Ссылка
    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 19.09.2021 18:12
    +19
    Цирк у виконанні Моєса!!
    Ссылка
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