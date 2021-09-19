АПЛ. Ярмоленко едва не спас Вест Хэм от поражения от Манчестер Юнайтед

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в драматичном матче на выезде обыграл «Вест Хэм» - 2:1. Победный гол Джесси Лингард забил на 89-й минуте. После этого на 95-й минуте «Вест Хэм» получил право на пенальти, но Марк Нобл не забил его.
Андрей Ярмоленко вышел на замену на 68-й минуте вместо Николи Влашича. В тот момент счет был 1:1. Именно украинец заработал пенальти, который не забил Нобл.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: 1:0 – 30 Бенрахма, 1:1 – 35 Роналду, 1:2 – 89 Лингард.
«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).
Незабитый пенальти: Нобл 90+5
В другом матче дня «Лестер» неожиданно на выезде проиграл «Брайтону» с аналогичным счетом – 1:2.
«Брайтон» - «Лестер» - 2:1
Голы: 1:0 – 35, пенальти Мопе, 2:0 – 50 Уэлбек, 2:1 – 61 Варди.
«Брайтон» – Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Мвепу, 62), Лаллана, Биссума (Модер, 79), Уэлбек (Берн, 70), Троссард, Мопе.
«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Вестергор, Сеюнджю, Бертран (Кастань, 68), Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Барнс, Варди.
Предупреждения: Велтман (20), Ндиди (44), Санчес (90).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Да, он забивает много, но когда вся команда играет на него.
В прошлом сезоне в Юве он забил 29 мячей, а всего Юве забил 77.
А Аталанта не имея таких звезд забила 90.
Да, он забивает много, но когда вся команда играет на него.
В прошлом сезоне в Юве он забил 29 мячей, а всего Юве забил 77.
А Аталанта не имея таких звезд забила 90.
Он на поле (и он штатный пенальтист сборной), но пробить пеналь выпускают нового игрока.
Это доказывает, что он хороший тренер (как минимум для АПЛ).
Випустити на пенальті з лавки...
Тренер ДЮСШ БИ ТАК НЕ ВЧИНИВ...
Гравець повинен відчути м'яч й розігритися, й тільки потім бити пеналь...
Випустити на пенальті з лавки...
Тренер ДЮСШ БИ ТАК НЕ ВЧИНИВ...
Тот же Лингард был героем прошлого сезона в ВХ, где был в аренде. И он же прибил своих кормильцев. Но перед этим убил игру с Янг Бойз.
И всё это череда напряженных матчей, где произойти может всё, что угодно. Как вчера в баскетболе Парма - Прометей.
Ведь это не 1 на 1, а соперничество коллективов.
Санче это провал года. купили чувака за 100 лямов, которые показывает ровно ничего. Тот же Лингард и Гринвуд в сто раз круче.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.