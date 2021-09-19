АПЛ. Ярмоленко едва не спас Вест Хэм от поражения от Манчестер Юнайтед

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в драматичном матче на выезде обыграл «Вест Хэм» - 2:1. Победный гол Джесси Лингард забил на 89-й минуте. После этого на 95-й минуте «Вест Хэм» получил право на пенальти, но Марк Нобл не забил его.

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 68-й минуте вместо Николи Влашича. В тот момент счет был 1:1. Именно украинец заработал пенальти, который не забил Нобл.

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2

Голы: 1:0 – 30 Бенрахма, 1:1 – 35 Роналду, 1:2 – 89 Лингард.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4).

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).

Незабитый пенальти: Нобл 90+5

В другом матче дня «Лестер» неожиданно на выезде проиграл «Брайтону» с аналогичным счетом – 1:2.

«Брайтон» - «Лестер» - 2:1

Голы: 1:0 – 35, пенальти Мопе, 2:0 – 50 Уэлбек, 2:1 – 61 Варди.

«Брайтон» – Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Мвепу, 62), Лаллана, Биссума (Модер, 79), Уэлбек (Берн, 70), Троссард, Мопе.

«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Вестергор, Сеюнджю, Бертран (Кастань, 68), Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Барнс, Варди.

Предупреждения: Велтман (20), Ндиди (44), Санчес (90).