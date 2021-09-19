5-й тур
Вест Хэм
1 : 2
Ман Юнайтед
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Ярмоленко заработал пенальти для Вест Хэма, а Нобл не забил с точки

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед»

  • 19.09.2021 22:50
  • 2351 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ярмоленко заработал пенальти для Вест Хэма, а Нобл не забил с точки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко и Роналду

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

У победителей отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард, а у хозяев поля забил Саид Бенрама.

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 68-й минуте и в конце игры заработал пенальти. Однако удар с пенальти Марка Нобла, вышедшего перед этим на замену, отразил Давид Де Хеа.

АПЛ. 5-й тур

«Вест Хэм»  «Манчестер Юнайтед»  1:2

Голы: Бенрама, 30 – Криштиану Роналду, 35, Лингард, 89.

Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5 (вратарь)

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Ман Юнайтед).
35' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
30' ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 19.09.2021 23:04
    +4
    Мойес дурень, Ярмоленко классно бьёт пенальти!!!
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