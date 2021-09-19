ВИДЕО. Ярмоленко заработал пенальти для Вест Хэма, а Нобл не забил с точки

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

У победителей отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард, а у хозяев поля забил Саид Бенрама.

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 68-й минуте и в конце игры заработал пенальти. Однако удар с пенальти Марка Нобла, вышедшего перед этим на замену, отразил Давид Де Хеа.

АПЛ. 5-й тур

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

Голы: Бенрама, 30 – Криштиану Роналду, 35, Лингард, 89.

Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5 (вратарь)