5-й тур
Вест Хэм
1 : 2
Ман Юнайтед
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Сульшер рассказал, как Де Хеа прервал серию пропущенных пенальти

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1

  • 19.09.2021 23:05
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ВИДЕО. Сульшер рассказал, как Де Хеа прервал серию пропущенных пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1. У «красных дьяволов» отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отразил пенальти в добавленное ко второму тайму время. Испанец взял удар полузащитника Марка Нобла.

Это спасение стало первым для вратаря «красных дьяволов» с апреля 2016 года. До этого де Хеа не смог отбить 40 пенальти подряд, включая послематчевые серии 11-метровых.

ВИДЕО. Пресс-конференция Уле Гуннара Сульшера после матча Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:2

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Ман Юнайтед).
35' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
30' ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Источник — Sport.ua

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