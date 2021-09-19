ВИДЕО. Сульшер рассказал, как Де Хеа прервал серию пропущенных пенальти

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1. У «красных дьяволов» отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отразил пенальти в добавленное ко второму тайму время. Испанец взял удар полузащитника Марка Нобла.

Это спасение стало первым для вратаря «красных дьяволов» с апреля 2016 года. До этого де Хеа не смог отбить 40 пенальти подряд, включая послематчевые серии 11-метровых.

ВИДЕО. Пресс-конференция Уле Гуннара Сульшера после матча Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:2