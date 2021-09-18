Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 18.09.2021 23:06
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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 5-го Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».

«В предыдущем туре АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью 0:0 с «Саутгемптоном». Также в первом туре группового раунда «Лиги Европы «молотобойцы» в Хорватии выиграли у загребского «Динамо» (2:0). «МЮ» в прошлом туре выиграл у «Ньюкасла» со счетом 4:1, а Криштиану Роналду в дебютном матче за манкунианцев оформил дубль.

Затем в поединке Лиги чемпионов «Янг Бойз» выиграл у «МЮ» со счетом 2:1 и Роналду снова забил. 146 раз играли между собой эти соперники. 70 раз победили манкунианцы, 44 раза выиграли лондонцы, 32 встречи завершились вничью.

Как видим, обе команды принимают участие в еврокубках. У МЮ было больше времени отдохнуть. Я думаю, это может сыграть свою роль в этом поединке. Мне кажется, манкунианцы выиграют на выезде у «Вест Хэма». Поставлю на
то, что Роналду и компания выиграют этот матч», - сказал Бартулович.

Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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