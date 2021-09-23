ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выписали крупный штраф за драку болельщиков

Киевский клуб получил наказание от УАФ

  • 23.09.2021 16:32
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выписали крупный штраф за драку болельщиков
© УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что киевское «Динамо» было оштрафовано на 500 тысяч гривен за драку, которую устроили болельщики команды во время матча 8-го тура УПЛ против «Александрии».

Также «Динамо» будет вынуждено закрыть 41-й и 43-й сектора НСК «Олимпийский» во время ближайших двух матчей УПЛ. В дополнение к этому, на «Динамо» наложили санкцию в виде проведения следующего домашнего матча без болельщиков с испытательным сроком до конца сезона 2021/2022.

Ранее КДК УАФ также наказал Евгения Селезнева за непристойный жест в сторону болельщиков.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Романчиков
    online
    Сергей Романчиков, 23.09.2021 16:40
    +1
    Дорого Дебилы обходятся клубу
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