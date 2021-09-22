Крупный штраф. УАФ накажет Динамо за беспорядки на трибунах

Дело о нарушениях правопорядка на матче 8-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия» (1:0) будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний КДК УАФ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» могут обязать провести матч с «Шахтером» в 10-м туре УПЛ (3 октября) без зрителей. Однако также рассматривается вариант наказать «Динамо» одним матчем без зрителей условно и наложить на киевский клуб солидный денежный штраф — 300-400 тысяч гривен. Максимальный штраф при таких нарушениях от КДК УАФ — 500 тысяч гривен.

Поскольку матч «Динамо» — «Шахтер» имеет громкую вывеску, а ранее в нынешнем сезоне серьезных нарушений на «Олимпийском» не было, КДК, скорее всего, не будет ограничивать болельщиков в посещении матча.