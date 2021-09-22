Крупный штраф. УАФ накажет Динамо за беспорядки на трибунах

Поединок 10-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер» пройдет со зрителями

  • 22.09.2021 17:13
  • 1240 просмотров
  • 8 комментариев
Крупный штраф. УАФ накажет Динамо за беспорядки на трибунах
© ФК Динамо Киев

Дело о нарушениях правопорядка на матче 8-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия» (1:0) будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний КДК УАФ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» могут обязать провести матч с «Шахтером» в 10-м туре УПЛ (3 октября) без зрителей. Однако также рассматривается вариант наказать «Динамо» одним матчем без зрителей условно и наложить на киевский клуб солидный денежный штраф — 300-400 тысяч гривен. Максимальный штраф при таких нарушениях от КДК УАФ — 500 тысяч гривен.

Поскольку матч «Динамо» — «Шахтер» имеет громкую вывеску, а ранее в нынешнем сезоне серьезных нарушений на «Олимпийском» не было, КДК, скорее всего, не будет ограничивать болельщиков в посещении матча.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    tiger tiger
    tiger tiger, 22.09.2021 17:49
    0
    сто тыщ долларов!!! и не меньше
    тогда будут сами шмонать каждого гопника на рамке))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 17:44
    0
    Sviatoslav Kudelych, 22.09.2021 17:37
    Ти так з думкою про шуби і помреш!
    Это все холода. Летом Олежка не писал о шубах
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 17:43
    0
    ILUZIONIST, 22.09.2021 17:31
    Гол левый отменят?
    Левые голы только от кротов залетают. Ну тебе простительно. По инвалидности
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    Sviatoslav Kudelych, 22.09.2021 17:37
    +1
    Face Control, 22.09.2021 17:33
    Шубы уже уплачены.
    Ти так з думкою про шуби і помреш!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 17:33
    -2
    ILUZIONIST, 22.09.2021 17:31
    Гол левый отменят?
    Шубы уже уплачены.
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 22.09.2021 17:31
    -2
    Гол левый отменят?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 22.09.2021 17:28
    -3
    Все куплено.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 22.09.2021 17:27
    +3
    Чому завжди винні команди. Є ці нелюди на відео, їх і штрафуйте по повній.
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