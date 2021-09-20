Матч Динамо — Шахтер может пройти без зрителей

Киевское «Динамо» может лишиться зрительской поддержки в своем следующем домашнем матче.
КДК УАФ в ближайшее время откроет дело против «Динамо» из-за ситуации с дракой болельщиков на матче 8-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия», который состоялся на «Олимпийском» 19 сентября. Учитывая открытие дела полицией и наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может применить к киевлянам суровые меры. По предварительной информации, может последовать наказание в виде введения запрета на посещения следующего домашнего матча «Динамо» зрителями.
Свой следующий домашний матч «Динамо» проведет 3 октября на «Олимпийском» в рамках 10-го тура УПЛ. Соперником киевлян станет донецкий «Шахтер».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Причём тут стадион - закрывайте сектор
Справжнім покаранням мало б бути допуск на матч лише вболівальників Шахтаря.
Віддайте всі 100% доступних місць на стадіоні ФК Шахтар - це буде справедливо і по-чесному!
Причём тут стадион - закрывайте сектор
Чтобы не повадно было!!!
Даже Уефа когда "драка" в игре с Челси была сектор закрыла только. Но наше КДК может.
Но не хочется такого.
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