Матч Динамо — Шахтер может пройти без зрителей

Киевский клуб ждет суровое наказание за драку болельщиков на «Олимпийском»

  • 20.09.2021 20:49
  • 1372 просмотра
  • 13 комментариев
Матч Динамо — Шахтер может пройти без зрителей
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» может лишиться зрительской поддержки в своем следующем домашнем матче.

КДК УАФ в ближайшее время откроет дело против «Динамо» из-за ситуации с дракой болельщиков на матче 8-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия», который состоялся на «Олимпийском» 19 сентября. Учитывая открытие дела полицией и наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может применить к киевлянам суровые меры. По предварительной информации, может последовать наказание в виде введения запрета на посещения следующего домашнего матча «Динамо» зрителями.

Свой следующий домашний матч «Динамо» проведет 3 октября на «Олимпийском» в рамках 10-го тура УПЛ. Соперником киевлян станет донецкий «Шахтер».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:23
    0
    Funny____Cat, 20.09.2021 21:17
    шахтёру пытаются сделать искусственное преимущество ? Убрав болельщиков?
    Причём тут стадион - закрывайте сектор
    Яке в біса "искусственное преимущество"? Фанічка, ну шо ти строчиш?
    Справжнім покаранням мало б бути допуск на матч лише вболівальників Шахтаря.
    Віддайте всі 100% доступних місць на стадіоні ФК Шахтар - це буде справедливо і по-чесному!
    Ссылка
    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 20.09.2021 21:21
    -1
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:13
    Реальним покаранням для київських бандо-фанів було б виділення 100% квоти на продаж квитків для суперника ДК - а саме донецького Шахтаря.
    Задолбутся свозить беженцев
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 21:21
    0
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:13
    Реальним покаранням для київських бандо-фанів було б виділення 100% квоти на продаж квитків для суперника ДК - а саме донецького Шахтаря.
    Где вы столько автобусов возьмёте , чтобы 50 к народу привезти
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    Sauron
    Sauron, 20.09.2021 21:18
    +2
    А вот теперь становится понятно кто устроил все это.
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    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 21:17
    0
    шахтёру пытаются сделать искусственное преимущество ? Убрав болельщиков?
    Причём тут стадион - закрывайте сектор
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 21:15
    0
    А тому, кто нанес телесные повреждения средней тяжести болельщику (перелом руки) по максимуму 3 года дать!!!
    Чтобы не повадно было!!!
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 21:14
    -2
    Правильное решение, невзирая на соперника!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:13
    -4
    Реальним покаранням для київських бандо-фанів було б виділення 100% квоти на продаж квитків для суперника ДК - а саме донецького Шахтаря.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.09.2021 21:08
    +1
    Реальный бред. Из за парочки неадекватов могут лишить болельщиков по сути одного из трех интересных матчей.
    Даже Уефа когда "драка" в игре с Челси была сектор закрыла только. Но наше КДК может.
    Но не хочется такого.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 21:08
    -2
    Блин. Доигрались
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 20.09.2021 21:06
    0
    Phoenix, 20.09.2021 21:05
    А как же посмотреть на днонецкий зоопарк?
    посмотришь по игого
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    Phoenix
    online
    Phoenix, 20.09.2021 21:05
    +1
    А как же посмотреть на днонецкий зоопарк?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 20.09.2021 21:03
    -2
    Никогда такого не было и вот опять😂
    Ссылка
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