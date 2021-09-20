Матч Динамо — Шахтер может пройти без зрителей

Киевское «Динамо» может лишиться зрительской поддержки в своем следующем домашнем матче.

КДК УАФ в ближайшее время откроет дело против «Динамо» из-за ситуации с дракой болельщиков на матче 8-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия», который состоялся на «Олимпийском» 19 сентября. Учитывая открытие дела полицией и наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может применить к киевлянам суровые меры. По предварительной информации, может последовать наказание в виде введения запрета на посещения следующего домашнего матча «Динамо» зрителями.

Свой следующий домашний матч «Динамо» проведет 3 октября на «Олимпийском» в рамках 10-го тура УПЛ. Соперником киевлян станет донецкий «Шахтер».