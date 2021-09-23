ВИДЕО. Артем Милевский объявил о завершении карьеры

Форвард Артем Милевский в своем Instagram объявил о завершении карьеры.

«Вся жизнь впереди. А так всем спасибо за годы поддержки. Всех люблю и до новых встреч, мастера», - написал Милевский.

Кроме того, игрок опубликовал видео на стадионе киевского «Динамо».

36-летний игрок большую часть карьеры провел в «Динамо» Киев (2002-2013). Забил 57 голов в 178 матчах.

Кроме того, выступал в Турции, Хорватии, Беларуси, России, Румынии и Венгрии. В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов.

В течение карьеры выиграл Чемпионат Украины (4 раза), Кубок Украины (2), Суперкубок Украины, чемпионат Беларуси, Кубок и Суперкубок Беларуси.

«Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, уходил от этого. Были варианты, были предложения. Но я сказал себе - хватит», - добавил Милевский.

