ВИДЕО. Артем Милевский объявил о завершении карьеры

Экс-игрок «Динамо» объявил об этом на стадионе клуба

  • 23.09.2021 12:43
  • 3680 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Артем Милевский объявил о завершении карьеры
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Артем Милевский в своем Instagram объявил о завершении карьеры.

«Вся жизнь впереди. А так всем спасибо за годы поддержки. Всех люблю и до новых встреч, мастера», - написал Милевский.

Кроме того, игрок опубликовал видео на стадионе киевского «Динамо».

36-летний игрок большую часть карьеры провел в «Динамо» Киев (2002-2013). Забил 57 голов в 178 матчах.

Кроме того, выступал в Турции, Хорватии, Беларуси, России, Румынии и Венгрии. В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов.

В течение карьеры выиграл Чемпионат Украины (4 раза), Кубок Украины (2), Суперкубок Украины, чемпионат Беларуси, Кубок и Суперкубок Беларуси.

«Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, уходил от этого. Были варианты, были предложения. Но я сказал себе - хватит», - добавил Милевский.
 

Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 23.09.2021 13:29
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=w3MBo7HwBr4
    Ссылка
    pahentrahen
    pahentrahen, 23.09.2021 13:27
    0
    Удачи Артем! Ты всегда был человеком с позитивом! Жаль ролик с халатом не прикрепить). Хотя: https://www.youtube.com/watch?v=9Bm_6ijpkH8
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 23.09.2021 13:16 (изменен)
    +3
    Успехов в жизни и оставатся Человеком!
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 13:04
    +3
    Классный игрок. В историю вошёл однозначно.
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 23.09.2021 13:01
    +6
    Не реализовал свой потенциал и на 50%
    Спасибо что никогда не было « пофиг» в Динамо
    Удачи, Темыч, в дальнейшем !!!
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 12:58
    +5
    Так и не раскрылся в итоге в полной мере, но ниче не поделаешь уже, хоть пару сезонов неплохо попылил, хотя перспективы были в топа вырасти
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    bonv
    bonv, 23.09.2021 12:58
    +5
    Хто не знає Мілю? Мілю знають всі Успіхів!
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    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 23.09.2021 12:57 (изменен)
    -2
    Простыми словами - закончил бесславно.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 23.09.2021 12:55
    -5
    CheMP, 23.09.2021 12:47
    уходит эпоха...удачи,Миля!
    Орнул)) какая эпоха?) чья? Он закончил 10 лет назад, пробухал. А эпоха это Шевченко!
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    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 23.09.2021 12:54
    +1
    Темка когда будем отмечать, всетаки дембель как ни крути
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    CheMP
    online
    CheMP, 23.09.2021 12:47
    +4
    уходит эпоха...удачи,Миля!
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    stalker digga
    stalker digga, 23.09.2021 12:47
    +5
    Удачи.
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