Бущан довызван в сборную Украины на октябрьские матчи

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал национальную команду голкипера «Динамо» Георгия Бущана.

Изначально он был в резервном списке, но теперь переведен в основной в связи с тем, что восстановился после травмы и возобновил тренировки.

Теперь заявка сборной Украины на матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной (9 и 12 октября соответственно) состоит из 26 человек:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Георгий Бущан («Динамо» Киев)

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер», Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).