Бущан довызван в сборную Украины на октябрьские матчи

Вратарь «Динамо» переведен из резервного списка в основной

  • 23.09.2021 17:42
  • 723 просмотра
  • 7 комментариев
Бущан довызван в сборную Украины на октябрьские матчи
© УАФ. Георгий Бущан

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал национальную команду голкипера «Динамо» Георгия Бущана.

Изначально он был в резервном списке, но теперь переведен в основной в связи с тем, что восстановился после травмы и возобновил тренировки.

Теперь заявка сборной Украины на матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной (9 и 12 октября соответственно) состоит из 26 человек:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Георгий Бущан («Динамо» Киев)

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер», Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 23.09.2021 18:09
    -1
    Значит игры Динамо смотрим, а Аталанты нет.
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 18:07
    -1
    GREEN DAY belokon, 23.09.2021 18:05
    У тебя все хорошо? Это лучший вратать сборной сейчас, какие люди втрутилися ?
    Никому неизвестные
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 23.09.2021 18:05
    -1
    turist86, 23.09.2021 17:52
    в попередньому списку Петракова на найближчі матчі не було і Караваєва. Він не хотів його викликати».
    «Але там втрутилися певні люди, і Караваєв опинився в списку», - сказав Циганик.
    Знову певні люди втрутилися?
    У тебя все хорошо? Это лучший вратать сборной сейчас, какие люди втрутилися ?
    Ссылка
    Lev17.
    Lev17., 23.09.2021 18:01
    +1
    Alex86 1, 23.09.2021 17:58
    Не, еще лунина надо вызывать и сашо под боком)
    Ахахахах,
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 17:58
    +6
    Lev17., 23.09.2021 17:55
    А не маловато ли вратарей?
    Не, еще лунина надо вызывать и сашо под боком)
    Ссылка
    Lev17.
    Lev17., 23.09.2021 17:55
    +4
    А не маловато ли вратарей?
    Ссылка
    turist86
    turist86, 23.09.2021 17:52
    -1
    в попередньому списку Петракова на найближчі матчі не було і Караваєва. Він не хотів його викликати».
    «Але там втрутилися певні люди, і Караваєв опинився в списку», - сказав Циганик.
    Знову певні люди втрутилися?
    Ссылка
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