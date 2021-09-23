ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты Галич возглавил тренер из Испании

«Карпаты» Галич объявили имя нового главного тренера. Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос.



В качестве тренера он возглавлял и был ассистентом в испанских «Аликанте» (U-19), «Мурсии», «Артахонесе», гибралтарском «Манчестере», одном из старейших клубов Франции «Мюлуз», в кипрских клубах «Докса» (Катокопиас) и «Эрмис» (Арадиппу), также в топ-клубах «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и «Аль-Ахли» (Доха, Катар). Возглавляя молодежную команду U-23 катарского клуба, Карлос Инарехос стал чемпионом.



Отметим, что ранее «Карпаты» Галич тренировал Любомир Вовчук.

После восьми сыгранных матчей команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А).