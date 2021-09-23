ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты Галич возглавил тренер из Испании

Карлос Инарехос будет работать в Укарине

  • 23.09.2021 19:56
  • 2595 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты Галич возглавил тренер из Испании
© ФК Карпаты Галич. Карлос Инарехос

«Карпаты» Галич объявили имя нового главного тренера. Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос.
 
В качестве тренера он возглавлял и был ассистентом в испанских «Аликанте» (U-19), «Мурсии», «Артахонесе», гибралтарском «Манчестере», одном из старейших клубов Франции «Мюлуз», в кипрских клубах «Докса» (Катокопиас) и «Эрмис» (Арадиппу), также в топ-клубах «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и «Аль-Ахли» (Доха, Катар). Возглавляя молодежную команду U-23 катарского клуба, Карлос Инарехос стал чемпионом.
 
Отметим, что ранее «Карпаты» Галич тренировал Любомир Вовчук.

После восьми сыгранных матчей команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А).

Источник — ФК Карпаты Галич

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 23.09.2021 20:15
    +3
    Он ещё в Сенегале и Замбии работал. Кароче чувак любит экзотику и не любит долго оставаться на одном месте. Как-раз логичный выбор для Карпат.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 23.09.2021 20:11
    -2
    Alina56565, 23.09.2021 20:05
    Бред
    Чому?
    Ссылка
    Alina56565
    Alina56565, 23.09.2021 20:05
    +1
    Бред
    Ссылка
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