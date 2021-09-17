В субботу, 18 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 18:30.

Киевское «Динамо» подходит к отчетному поединку в роли единоличного лидера турнирной таблицы, его соперник занимает четвертое место. На неделе киевляне сыграли тяжелый матч Лиги чемпионов, поделив очки с «Бенфикой» (0:0). «Александрия» о еврокубках пока только мечтает, поэтому все силы брошены на чемпионат. В частности, в последнем туре благодаря голу Гриня был повержен «Ингулец» (1:0). Подопечные Луческу тоже получили в том туре победу, на классе переиграв харьковский «Металлист 1925» (2:0), голами отметились Цыганков и Гармаш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Александрия».