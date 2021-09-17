8-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Александрия
18.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.09.2021 22:04
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Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В субботу, 18 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 18:30.

Киевское «Динамо» подходит к отчетному поединку в роли единоличного лидера турнирной таблицы, его соперник занимает четвертое место. На неделе киевляне сыграли тяжелый матч Лиги чемпионов, поделив очки с «Бенфикой» (0:0). «Александрия» о еврокубках пока только мечтает, поэтому все силы брошены на чемпионат. В частности, в последнем туре благодаря голу Гриня был повержен «Ингулец» (1:0). Подопечные Луческу тоже получили в том туре победу, на классе переиграв харьковский «Металлист 1925» (2:0), голами отметились Цыганков и Гармаш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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